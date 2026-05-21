Las esponjas de cocina suelen acumular humedad y generar malos olores con el uso.

En esta noticia ¿Para qué sirve?

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, pero también uno de los más propensos a acumular olores y humedad. El contacto entre distintos alimentos puede generar mezclas poco agradables.

Un truco que ganó popularidad en redes sociales sugiere colocar una esponja seca en el interior del refrigerador. La idea es simple: aprovechar la capacidad absorbente de este elemento para mejorar las condiciones internas.

¿Para qué sirve?

La esponja seca funciona como un absorbente natura l de la humedad excesiva que se genera dentro de la heladera. Esta humedad proviene de los alimentos almacenados, especialmente frutas y verduras y puede acelerar su deterioro.

Para implementarlo, se coloca una esponja de cocina nueva y completamente seca en uno de los estantes o en el cajón de verduras. La esponja irá absorbiendo la humedad del ambiente y deberá exprimirse y secarse periódicamente para mantener su efectividad.

Algunos usuarios prefieren agregar unas gotas de esencia de vainilla o limón a la esponja para combinar la función absorbente con un efecto aromatizante suave.

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La esponja debe revisarse cada dos o tres días y secarse al aire o en el microondas (húmeda, durante 30 segundos) para eliminar bacterias. Se recomienda reemplazarla completamente cada dos semanas.

Este método es un complemento, no un sustituto de las buenas prácticas de higiene. Limpiar regularmente el interior de la heladera, revisar fechas de vencimiento y almacenar correctamente cada tipo de alimento sigue siendo fundamental para mantener un refrigerador en óptimas condiciones.