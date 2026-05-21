El dólar presenta una cotización de 17.36 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 21 de mayo de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.3 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 9.63%, pero en el último año acumula una caída de 10.16%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del dólar fue volátil y alternante, con rachas breves en ambos sentidos, cerrando prácticamente sin variación acumulada.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Dólar es del 7.42%, que es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección.

En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.