La presidenta Claudia Sheinbaum anunció inversión de 250 mdd de la empresa brasileña WEG en Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 250 millones de dólares para construir una nueva planta industrial de la empresa brasileña WEG en Hidalgo .

El proyecto forma parte del Plan México y contempla la generación de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno de México, la inversión se realizará entre 2027 y 2030.

¿Cuántos empleos generará la nueva planta de WEG en Hidalgo?

El proyecto contempla la creación de 2,000 empleos directos locales y 4,000 indirectos.

Así lo informó el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, en la que se presentó la inversión de la compañía brasileña.

La nueva instalación permitirá producir equipos eléctricos en el país, en lugar de importarlos, en un contexto de expansión de la infraestructura de transmisión y distribución de energía .

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó la importancia de WEG para el desarrollo industrial, debido a su actividad en la fabricación de generadores, alternadores y transformadores.

También señaló que sus productos son relevantes para la expansión de sectores como los centros de datos y la inteligencia artificial.

En el anuncio de inversión estuvieron el director global de Contraloría del Grupo WEG, Homero Michelli, y el director general de WEG México, Mauro Mendes. Fuente: Gobierno de México

WEG, la empresa brasileña que invertirá en México

WEG tiene más de 25 años de presencia e inversiones en México, donde desarrolla actividades vinculadas con motores, automatización, energía, red eléctrica y pinturas. Según los datos presentados por la Secretaría de Economía, la compañía ya genera más de 6,000 empleos en el país.

Durante el anuncio, Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo WEG, detalló que la empresa cuenta con:

Más de 50,000 colaboradores en todo el mundo.

69 plantas industriales distribuidas en 18 países.

Presencia comercial en más de 135 mercados.

Cuatro parques industriales y 15 naves industriales en México.

Operaciones en Hidalgo, Estado de México y Nuevo León.

Godinho señaló que la nueva inversión refleja la confianza de la compañía en México y en su potencial para afrontar la revolución tecnológica. En el anuncio también participaron Homero Michelli, director global de Contraloría del Grupo WEG, y Mauro Mendes, director general de WEG México.