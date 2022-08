Lanzan un fondo común de inversión en dólares para financiar al agro

Un Fondo Común de Inversión (FCI) destinado a financiar proyectos del sector del agro y denominado en dólares fue aprobado ayer por parte de la Comisión Nacional de Valores, cuya oferta pública está prevista con un monto máximo global de u$s 100 millones.

Se trata del FCI cerrado Adblick Granos Plus. El objetivo de esta colocación es financiar proyectos agropecuarios diversificados por zonas geográficas y cultivos para el mercado interno y la exportación. Tiene un plazo de seis años y la emisión del primer tramo será por entre u$s 3 millones y u$s 15 millones.

"Esta herramienta contempla la inversión en activos, con o sin oferta pública, para el financiamiento de la actividad agropecuaria, con criterios de riesgo como la diversificación, las zonas geográficas que involucren a más de una provincia, cultivos de verano y de invierno y diferentes canales de comercialización", indicó la CNV a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, la iniciativa está abierta a financiar sociedades y servicios de pequeñas y medianas empresas del sector. También puede financiar fideicomisos dedicados a la explotación agropecuaria, agregó el ente regulador.