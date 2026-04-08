Los fondos comunes de inversión que más utilizan los usuarios de las billeteras virtuales tendrán un cambio en las tasas que ofrecen a sus usuarios. La Comisión Nacional de Valores incrementó el límite máximo que pueden invertir en plazos fijos -tanto su modalidad tradicional como precancelable- en las carteras de los FCI de Dinero o Money Market Clásicos. “La medida, que surge del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dispuso el incremento del límite máximo de inversión en plazos fijos no precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio de estos fondos”, informó la CNV en un comunicado. Los Fondos Comunes de Inversión Money Market son vehículos de bajo riesgo y muy corto plazo, ideales para la gestión de liquidez inmediata. Invierten en instrumentos como plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas. El permiso del regulador habilita la inversión en instrumentos cuya vida promedio no supere los 30 días corridos. “Bajo ese supuesto, el margen de liquidez exigido podrá constituirse por un monto equivalente a no menos del 65% del porcentaje total que el FCI conserve en cartera en activos valuados a devengamiento”, informó. Asimismo, se dispuso el aumento del límite de inversión en pazos fijos precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio de estos vehículos, en tanto se mantiene el límite máximo conjunto del 70% de inversión en ambas modalidades de plazos fijos. “Las modificaciones permitirán mejorar la eficiencia en la asignación de activos y optimizar el rendimiento para los inversores, sin desatender los principios de prudencia y adecuada gestión del riesgo y la liquidez de estos FCI”, concluyó la CNV.