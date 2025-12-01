Miguel Kiguel lanzó una dura crítica a la estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei al advertir que un país de u$s 700.000 millones no puede estar “pendiente de u$s 4000 millones para pagar un bono”.

El economista cuestionó que el Banco Central (BCRA) no compre reservas y que las autoridades busquen soluciones financieras siempre sobre la hora.

“Lo que más preocupa no es tanto si se va a pagar o no, porque se va a pagar, sino el hecho de que tenemos que estar pensando y discutiendo estos temas”, señaló Kiguel en referencia al vencimiento de enero, en una entrevista con Radio Rivadavia.

El titular de la consultora Econviews agregó que todavía no está claro de dónde saldrá el dinero para afrontar ese compromiso.

Kiguel identificó el nudo central de la cuestión cambiaria. “Lo más importante acá, donde está la discusión, no es tanto en el valor del dólar, que creo que al final lo va a ir determinando el mercado, sino que el Banco Central no está comprando dólares para pagar los compromisos”, advirtió.

El economista cuestionó que el gobierno administre sobresaltos mes a mes en lugar de resolver el problema estructural. “Siempre estamos ahí, a último momento, buscando soluciones”, criticó.

Para enero, el país deberá definir si recurre a un préstamo bancario, a una colocación de bonos locales, a un REPO o, en el peor de los casos, al Tesoro americano.

“Un país que quiere pensar realmente en crecer, en que la economía empiece a funcionar mejor, no puede estar pendiente de u$s 4000 millones”, insistió Kiguel.

La única solución para el dólar y un dato clave del swap con EE.UU., según Kiguel

Kiguel planteó que la única salida de mediano plazo pasa por liberar el tipo de cambio. “¿Cómo hacemos para no tener sobresaltos para defender el tipo de cambio, para pagar la deuda? La única manera, yo creo, a mediano plazo, es que el tipo de cambio lo determine el mercado, así no discutimos más”, propuso.

El economista relativizó el debate actual sobre si el dólar está sobrevaluado o subvaluado. “Si está mal, está bien, porque al final es el precio que define el mercado”, argumentó.

Por otro lado, Kiguel reveló un dato clave sobre el financiamiento estadounidense y el swap de u$s 20.000 millones, del cual ya se desembolsaron u$s 2700 millones.

Para Kiguel, acumular reservas permitiría generar confianza y bajar el riesgo país, entre otros aspectos

“Argentina probablemente no quiera cargar mucho con ese préstamo porque también es un problema para Estados Unidos, que tiene que explicar por qué le presta plata a Argentina”, explicó.

El economista aclaró que existe ese respaldo pero que el Gobierno busca resolver sus necesidades “sin tener que ir a pedirle al tío”. En última instancia, el préstamo está disponible, pero el país intenta evitar la dependencia política que implica recurrir sistemáticamente a él.

Además, Kiguel confirmó que el segundo préstamo bancario anunciado por u$s 20.000 millones nunca prosperó. “Creo que se sobreestimó la posibilidad de tenerlo. Nunca estuvo claro dónde iba a estar la garantía”, señaló.

Qué pasará con la inflación de noviembre y diciembre 2025

El especialista analizó el impacto inflacionario de la depreciación del peso. “El tipo de cambio se movió mucho entre abril y octubre, subió casi 35% el dólar, desde unos $ 1100 a $ 1500. El efecto de esa devaluación fue muy chico, pero viene con retraso”, advirtió.

Kiguel proyectó que noviembre será otro mes con inflación arriba del 2% y que diciembre suele ser difícil. Sin embargo, mantuvo una visión optimista: “La inflación está controlada y va a ir bajando”. Aunque aclaró que será “difícil pulverizarla como quisiera el presidente”.

El economista consideró que los procesos desinflacionarios llevan tiempo porque no todos los precios se ajustan simultáneamente. Algunos sectores, como la carne, se atrasan y luego se recomponen, lo que genera presiones inflacionarias escalonadas. “Es un proceso que lentamente va convergiendo hacia el número que creo que todos queremos, que es un dígito anual”, estimó.