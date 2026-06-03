Tras el aumento del dólar en las primeras ruedas de la semana, el especialista financiero Salvador Di Stefano compartió su análisis de la macroeconomía argentina y lanzó su pronóstico para el tipo de cambio en los próximos meses.

En una entrevista con Border Periodismo, el “Gurú del Blue” enumeró tres señales concretas que, según su análisis, muestran frente financiero y cambiario consolidado .

El primero de esos indicadores involucra al dólar. “El Gobierno la semana pasada completó la meta de compra de dólares de todo el año. Se había puesto una meta de comprar u$s 10.000 millones y en cinco meses compró u$s 9.800 millones", detalló Di Stefano.

En esta línea, el analista subrayó la importancia de esa cifra: “Están viniendo muchos dólares a la República Argentina, el Banco Central los está comprando y se está capitalizando“. Es que, para Di Stefano, esta acumulación de reservas ya es un hecho estructural.

El segundo dato que destacó el “Gurú” tiene que ver con el perfil de vencimientos de la deuda en pesos. “Un tercio ya vence post elecciones presidenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está confiando que estas elecciones no van a tener la turbulencia que tuvieron las legislativas del 2025 ″, explicó.

Como tercer punto, Di Stefano recordó que el Gobierno ya tiene en su poder parte de los vencimientos próximos. “De todo lo que vence de deuda en pesos en los próximos 12 meses, el Gobierno ya tiene en la mano el 20% de todo lo que vence. El resto lo va a ir renovando", precisó el analista.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

Por otro lado, sobre la inflación, Di Stefano también proyectó una baja. “Como la deuda en pesos está rindiendo un 1,8% de tasa efectiva mensual, creemos que la inflación va a ser menor del 2%" , afirmó. La proyección se apoya en la propia señal que emite el mercado de deuda local, aclaró.

El analista anticipó además un anuncio inminente del Ejecutivo. “En breve el Gobierno va a anunciar la deuda en dólares 2026-2027 y cómo va a renovar toda esa deuda“, dijo Di Stefano.

Ante esto, distinguió dos planos en la coyuntura: “En términos económicos hay dos realidades: una la realidad macro y otra la adaptación de la gente al cambio de régimen económico“.

“Argentina no va a tener ningún sobresalto de aquí a los próximos 24 meses”, según el “Gurú”

“La realidad macro, ¿qué te dice? Que Argentina no va a tener ningún sobresalto de aquí a los próximos 24 meses , inclusive en medio de la elección presidencial", sostuvo con contundencia.

Para quienes no logren adaptarse, el diagnóstico fue más severo. “Si la gente no se adapta al cambio de régimen, probablemente no tenga una buena evolución del negocio que está desarrollando", advirtió Di Stefano.

Para el “Gurú”, la recomendación apunta a una gestión activa: “Armar un buen plan de marketing para vender más, bajar costos dentro de la compañía para mejorar la rentabilidad e invertir más capital para crecer en el negocio“.

El analista también destacó la caída de las tasas de interés como una oportunidad. “Estamos con tasas de interés del 24-30% anual. Las empresas deberían presentarse en los bancos para refinanciar la deuda", insistió Di Stefano.

Por otro lado, el economista abordó la cuestión de la presión tributaria. “Si bien Nación ha bajado impuestos, todavía debería seguir bajando más. Las provincias y municipios no bajaron nada. Ese es el mayor problema", sentenció.

En ese marco, señaló a Ingresos Brutos como la carga más pesada. "Ingresos Brutos representa 4,3 puntos del PBI y es realmente un puntal que te quita mucho dinero en cualquier tipo de negocio", cuantificó Di Stefano.

Sobre la fiscalización, Di Stefano reconoció la tensión con los contribuyentes. “ARCA está muy encima de todas y cada una de las cuentas. La gente muchas veces no llega a todos los cruces y ahí se genera una tensión entre contribuyente y ARCA", describió.

El economista concluyó con un llamado a la moderación de los organismos de control. “Vos tenés que trabajar puertas afuera capturando clientes, puertas adentro mejorando la productividad, y el Estado te llama y te dice que te va a embargar la cuenta. Deberíamos tener un poco más de contemplación", cerró Di Stefano.