Tras los recientes anuncios de modificaciones en el esquema cambiario a partir del año próximo, el valor del dólar en 2026 pasó a ser foco de atención en el mercado y los analistas reajustaron sus proyecciones para la cotización en los próximos meses.

Si bien el consenso no ve alarma en el futuro inflacionario durante el verano, el economista Fausto Spotorno reveló cuál es la variable que puede definir si habrá paz cambiaria o volatilidad en 2026.

En diálogo con Ahora Play, el especialista analizó los desafíos que enfrenta la gestión actual para estabilizar la economía y lo vinculó con la necesidad de romper la denominada “maldición del tercer año”. En ese sentido, distinguió un factor que será determinante en la estabilidad del dólar .

El peso de la entrada de divisas

“La clave hoy para definir los escenarios es la cuenta capital“, sostuvo Spotorno en referencia a la cantidad de dólares que ingresen al país por inversión extranjera directa o colocación de deuda .

En ese marco, planteó dos caminos posibles: una entrada robusta de unos u$s 20.000 millones, lo que traería tranquilidad al mercado, o un ingreso mucho más austero, cercano a los u$s 5.000 millones, lo que obligaría al Gobierno a monitorear de cerca la formación de activos externos y el déficit por turismo por la falta de divisas.

Para el economista, este factor es hoy la llave para evitar lo que denomina la “maldición del año tres”, una referencia que utilizó para aludir a las crisis cambiarias de Cristina Kirchner en 2014, Mauricio Macri en 2018 y Alberto Fernández en 2022.

“En todos ellos, la debilidad estaba puesta en una necesidad de entrada de capitales para financiar al Estado. En este caso, el Gobierno no necesita una entrada para financiar el déficit fiscal, sino para ordenar todos los flujos de capitales ”, profundizó.

La variable que puede determinar el futuro del dólar en 2026

Si bien el Gobierno sostiene que el superávit fiscal elimina el riesgo de default, Spotorno señaló que el Tesoro puede tener los pesos gracias al superávit, pero eso no garantiza tener los dólares físicos necesarios para afrontar los vencimientos de capital del próximo año.

“Lo que están diciendo es que tienen los pesos, pero no los dólares para pagar los intereses”, explicó Spotorno. Remarcó que, si bien los intereses pueden cubrirse, el capital de la deuda requiere necesariamente de un “roll-over” o refinanciamiento que hoy depende de la voluntad del mercado.

En este sentido, estimó que si el flujo de capitales externos no llega a tiempo para cubrir los vencimientos de deuda, el Tesoro enfrentaría un dilema: emitir pesos para comprar los dólares necesarios. Según el economista, este movimiento forzaría un tipo de cambio más alto.

“La clave es si tengo dólares o no para comprar los bonos. Para mí hoy el riesgo es muy bajo. Lo peor que podría pasar es que el Gobierno no consiga financiamiento y tenga que salir a comprar dólares con un valor (del tipo de cambio) más alto. Devaluar un poco, comprar dólares y pagar la deuda. Ese es el peor escenario. Pero no veo hoy un riesgo de no pagar la deuda“, detalló.

Finalmente, advirtió que los inversores internacionales aún tienen presente el colapso de 2019 tras las PASO. “En Wall Street dicen: si te va mal con una inversión, pasa; pero si te va mal en Argentina, te echan. Es como haber comido la fruta prohibida. La explicación de ´faltan reservas´ es insuficiente. Me parece que está más marcado por un escenario internacional que no nos favorece en nada", sentenció.