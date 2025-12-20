En esta noticia El “precio” del nuevo sistema del dólar: inflación más persistente

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, aseguró que la reciente decisión del Gobierno de comenzar a ajustar en enero el esquema de bandas al ritmo de la inflación y el inicio de un proceso de compra de dólares por parte del Banco Central son anuncios “positivos” ya que “van corrigiendo una debilidad” del programa cambiario vigente.

En diálogo por Radio Mitre, el analista negó que se trate de una “nueva tablita cambiaria”, en alusión al instrumento de devaluación periódicas controladas y constantes que utilizó José Martínez de Hoz entre 1978 hasta su colapso en 1981, en plena dictadura militar.

El economista marcó dos diferencias “importantes”: a diferencia de la “tablita” de los 70´, la nueva metodología ajustará los límites de la banda de flotación, por lo que “no es un tipo de cambio único e indexado”.

La segunda distinción, marcó, es que corrige uno de los cuestionamientos realizados por muchos economistas, el Fondo Monetario y el Tesoro de los Estados Unidos sobre “una fragilidad en la posición de reservas netas del Banco Central”.

A su entender, el anuncio de que el BCRA comprará dólares “contribuyó a bajar un poco el riesgo país, generó confianza y dio tranquilidad en el mercado cambiario”.

“Lo que el gobierno está haciendo es corregir una debilidad que tenía el programa en curso, porque las reservas son como una suerte de seguro anticrisis, que la Argentina venía reemplazando con el swap del Tesoro Americano", desarrolló Artana.

Artana advirtió sin embargo que este nuevo esquema sobre el dólar tiene una contrapartida: el ritmo de aumento de los precios bajará más despacio.

“Tenés que tener un criterio para corregir la banda de flotación. Antes era un número fijo (2%), ahora es un número que depende de la inflación rezagada. Entonces, eso te puede generar alguna inercia inflacionaria”, explicó.

De todas formas, consideró que genera “un efecto confianza” con el Banco Central sumando divisas, por lo que “si se va corrigiendo una debilidad, es algo positivo”.

Consultado por el riesgo de que el nuevo sistema ponga un “piso inflacionario”, Artana asoció una suba en el corto plazo a la estacionalidad de la economía. Explicó que para enero se espera un número estacionalmente alto pero recordó que la tasa de inflación iba camino al 1,5% mensual hasta que “se dio vuelta en la previa electoral”.

“Esto se va a corregir. En enero vas a partir con el valor más alto que vas a tener de acá al 2027. No creo que haya inflaciones del 3 o 4% mensual. Lo que sí puede ocurrir es que la inflación que la baja sea más lenta. Pero en la medida que se respete lo fiscal, es difícil que vos tengas una inflación yendo para arriba del 2,5% mensual. Lo más probable es que vaya para abajo”, cerró.