El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció importantes cambios en la política monetaria a partirl año próximo.
Desde el 1° de enero, las bandas comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Implicitamente, estos cambios implican una devaluación, dado que el techo y piso de las bandas cambiarias se ajustarán en enero al 2,5%, cifra que marcó la inflación de noviembre 2025.
“A partir del 1° de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)”, anunció el BCRA a través de un comunicado de prensa.
Dólar 2026: cómo se modifican las bandas cambiarias a partir del año que viene
El presidente de BCRA, Santiago Bausili, informó en una conferencia que el plan de actualización de las bandas de política monetaria en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) se trata de una “ratificación del esquema que se aplica hasta ahora y no de un cambio en ese sentido”.
Explicó que el nuevo ritmo de ajuste se aplicará de manera diaria, es decir que el 2,5% será en el balance mensual, pero en línea con lo que viene haciendo, el movimiento será diario, hasta llegar al porcentaje total (calculado por IPC) al final de cada mes.
Asimismo, dijo que no habrá novedades respecto a las restricciones cambiarias vigentes y destacó que “esta decisión de modificar la política monetaria no implica que el Gobierno crea que el tipo de cambio esté atrasado”, sino que es una recalibración en un contexto de normalización monetaria.
Dijo que este esquema “se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque fue propuesto por nosotros”. Así respondió a la pregunta de si era una decisión exigida por el organismo internacional de crédito.
¿Qué son las bandas cambiarias y para qué sirven?
Las bandas cambiarias son un mecanismo donde el tipo de cambio no es completamente libre, sino que se mueve dentro de un rango:
- Techo: el valor máximo permitido.
- Piso: el valor mínimo permitido.
Dentro de la banda, el BCRA tiene la posibilidad de intervenir ocasionalmente para evitar volatilidades excesivas con la intención de cumplir con objetivos macroeconómicos.
Ahora, el cambio de las bandas significa una intención de que el tipo de cambio se mantenga alineado con la inflación y evitar que quede atrasado en términos reales, lo que podría generar presiones cambiarias.
¿Cómo calcular la nueva banda cambiaria del dólar?
Actualmente, la banda inferior del lunes 15 de diciembre está fijada en $ 921,20 para la banda inferior y $ 1518,52 para la banda superior. Tomando como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, los valores de enero serán:
- Techo: $ 1518,52 + 2,5%= $ 1556,48
- Piso: $ 921,20 + 2,5%= $ 944,23.