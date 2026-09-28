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La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dio un nuevo paso en la regulación del mercado de criptomonedas al presentar dos propuestas que buscan crear un marco operativo para los emisores de stablecoins bajo supervisión del organismo. La iniciativa forma parte de la implementación del GENIUS Act, la ley aprobada en el país del norte que crea un régimen federal específico para este tipo de activos digitales.

Las normas fueron publicadas para consulta pública por un plazo de 60 días y representan uno de los avances regulatorios más importantes para la industria desde la sanción de la legislación. Si finalmente se aprueban, definirán las condiciones bajo las cuales bancos y otras entidades supervisadas por la Fed podrán emitir monedas estables vinculadas al dólar.

Respaldo total con activos líquidos

Uno de los ejes centrales de la propuesta establece que las stablecoins deberán estar respaldadas en todo momento por activos de reserva cuyo valor sea igual o superior al monto de monedas emitidas.

Entre los activos permitidos figuran:

efectivo en dólares;

saldos mantenidos en la Reserva Federal;

depósitos bancarios disponibles a la vista;

letras del Tesoro estadounidense de muy corto plazo;

acuerdos de recompra respaldados por Treasuries;

fondos de inversión que mantengan exclusivamente esos activos líquidos.

El objetivo es reducir el riesgo de que un emisor no pueda responder ante un retiro masivo de fondos y reforzar la confianza en estos instrumentos, cuyo valor busca mantenerse estable respecto del dólar.

Más exigencias de capital y controles

La Fed también propone requisitos estandarizados de capital, reglas de administración de riesgos y normas específicas para las entidades que custodien las reservas que respaldan las stablecoins.

Además, el proyecto contempla mecanismos de supervisión para actuar cuando una entidad incumpla los requisitos mínimos de capital. En esos casos, deberá presentar un plan para volver a cumplir con la normativa y, si el incumplimiento persiste, podría verse obligada a liquidar sus reservas y rescatar las stablecoins en circulación.

Cómo podrán ingresar los bancos

La segunda propuesta crea un procedimiento específico para que los bancos supervisados por la Reserva Federal soliciten autorización para emitir stablecoins mediante subsidiarias.

Las entidades deberán presentar un plan de negocios, información financiera y documentación adicional, mientras que la Fed definirá un proceso formal para evaluar las solicitudes, resolver apelaciones y emitir una decisión final.

Un cambio para la industria cripto

La iniciativa representa un nuevo paso en la institucionalización del mercado de activos digitales en Estados Unidos. El GENIUS Act asignó a la Reserva Federal responsabilidades específicas sobre los emisores de stablecoins bajo su supervisión, mientras otros organismos federales avanzan con reglamentaciones complementarias para el resto del ecosistema.

La publicación de estas propuestas también llega en un contexto de mayor impulso regulatorio para el sector, luego de que otros organismos estadounidenses avanzaran con iniciativas propias tras el estancamiento de parte de la agenda legislativa sobre criptomonedas en el Congreso.