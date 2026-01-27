En esta noticia BBVA incentiva al CCV de Deuda

El mercado de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continúa enfocado en avanzar a un modelo con mayores controles de riesgo. BBVA México se integró como socio liquidador a la Contraparte Central de Valores (CCV) en el segmento de deuda y realizó su primera operación bajo este esquema, con la liquidación de Bonos M (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal).

La CCV de Deuda funciona como intermediario entre comprador y vendedor, garantizando la compensación y liquidación de las operaciones. Su objetivo es asegurar la entrega efectiva de los títulos y de los recursos financieros, reduciendo el riesgo de incumplimiento y las posibles pérdidas asociadas a fallas en la liquidación.

El papel de BBVA México, como el banco más grande del país por número de activos, incentiva la cobertura operativa de la CCV en el mercado de deuda, un segmento clave para el financiamiento del gobierno federal y para la gestión de portafolios institucionales.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, explicó que la figura de socio liquidador fortalece la seguridad operativa y la gestión de riesgos dentro del mercado.

“Este paso, como la principal institución financiera del país, fortalece la infraestructura financiera nacional en el mercado de deuda, mejorando la seguridad operativa y la gestión de riesgos, e incrementando la confianza general en el mercado”, dijo en un comunicado.

En tanto que Jiyouji Ueda, director ejecutivo de Contrapartes del Grupo BMV, dijo que el uso de la CCV contribuye a reducir riesgos de crédito y de liquidación, y a consolidar un mercado más transparente y resiliente.

La CCV de Deuda inició operaciones el 26 de noviembre de 2025. Su implementación forma parte de una tendencia global en la que los mercados adoptan esquemas de compensación centralizada para fortalecer la estabilidad financiera, particularmente en instrumentos gubernamentales de alta relevancia sistémica.

La implementacion del CCV de Deuda contemplo cuatro fases, de acuerdo con una entrevista previa con Ueda:

Fase 1 (noviembre 2025): Bonos M.

Fase 2 (2026): Cetes, Udibonos y revisables.

Fase 3: Mercado de reportos gubernamentales.

Fase 4: Préstamo de valores y acceso directo por cliente.

Las primeras operaciones en la CCV Deuda fueron concretadas por Banorte, Scotiabank, Invex y Bankaool, y los brokers SIF ICAP y Enlace.