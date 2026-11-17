Las tasas BADLAR son el promedio ponderado de las tasas de interés que los bancos privados pagan por depósitos a plazo fijo de un millón de pesos o más.

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Con las tasas de interés todavía en niveles elevados, los ahorristas que tienen pesos disponibles cuentan con dos alternativas tradicionales para obtener rendimiento sin asumir riesgo de mercado: el plazo fijo y la caución bursátil.

La diferencia no está solamente en cuánto paga cada instrumento. Mientras el plazo fijo permite conocer de antemano el rendimiento durante 30 días, la caución ofrece la posibilidad de colocar el dinero por períodos mucho más cortos y volver a decidir qué hacer con los pesos al vencimiento.

“A muy corto plazo y grandes volúmenes puede ser factible armar en caución a un día esperando resultados de licitaciones y menor liquidez para que suban a tasa de plazo fijo o superior y hacer rueda como pasó hace unos días con tasas irrisorias”, señaló a El Cronista el economista Federico Glustein.

Cuánto deja $1 millón en una caución

En la rueda de este martes 17 de noviembre, la caución en pesos opera con tasas de alrededor de 20,2% TNA a un día, 21% a siete y 22,5% a un mes.

Si se toma como referencia una inversión de $1 millón y se calcula el rendimiento simple según cada tasa, el resultado aproximado es:

1 día 20,2% $553 7 días 21% $4.027 30 días 22,5% $18.493

Cabe aclarar que los cálculos son aproximados y no contemplan eventuales comisiones. Además, en las cauciones de corto plazo la tasa puede cambiar cuando se vuelve a colocar el dinero.

Cuánto deja un plazo fijo

El plazo fijo tradicional presenta una dispersión mucho mayor entre bancos. Según las tasas informadas al BCRA para depósitos online a 30 días, las entidades ofrecen actualmente entre 17% y 24% TNA. Sobre $1 millón, la diferencia es significativa:

Banco Bica / CMF / Comercio / Meridian / Reba 24% $19.726 Banco Provincia 21% $17.260 Banco Macro 19,5% $16.027 Banco Nación 19,25% $15.822 Banco Galicia 18,25% $15.000 Santander 18% $14.795 BBVA 17% $13.973

Las tasas pueden variar y corresponden a las condiciones informadas por las entidades para colocaciones a 30 días.

La comparación que importa

Si el inversor consigue una tasa de 24% en un plazo fijo, el rendimiento mensual supera al de una caución a 30 días al 22,5%. En ese caso, la diferencia sobre $1 millón ronda los $1233 en un mes.

Pero la comparación cambia cuando se mira un plazo fijo de un banco grande. Frente al 19,25% que ofrece Banco Nación, por ejemplo, una caución a 30 días al 22,5% dejaría unos $2671 más por cada $1 millón.

Otra diferencia que no aparece en la tabla es la liquidez. El plazo fijo tradicional obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el dinero. La caución, en cambio, permite elegir plazos desde un día. Hoy, por ejemplo, se pueden encontrar operaciones a uno, dos, tres, siete y hasta 30 días, con tasas que varían según el plazo.

Sin embargo, para Glustein, “conjuga una tasa negativa ambas opciones, por lo que, si se puede holdear fondos, la opción más rentable sigue siendo el plazo fijo UVA”, que ajusta en línea con la inflación.

En tanto, consideró que, “si hay que priorizar plazo, los fondos money market son mejor opción para pequeños ahorristas, ya que pagan hasta 24% anual casi sin riesgo y muy en línea con los plazos fijos tradicionales bancarios o unas lecaps”.

La clave está en qué espera el ahorrista

La elección entre ambos instrumentos no depende solamente de la tasa. Si el inversor sabe que no necesitará el dinero durante 30 días y consigue una tasa elevada, el plazo fijo puede ofrecer un rendimiento conocido desde el comienzo.

La caución tiene otra lógica. Puede funcionar como una herramienta para estacionar pesos mientras el mercado define el próximo movimiento de las tasas y del dólar. La contracara es que quien renueva una caución corta no tiene garantizada la misma tasa durante todo el mes.

Por eso, la diferencia más importante no está solamente en los pesos que genera cada alternativa. Está entre asegurar hoy una tasa durante 30 días o conservar la posibilidad de volver a decidir qué hacer con el dinero dentro de 24 horas.