Mientras la arquitectura macroeconómica oficial sostiene la estabilidad fiscal y el reordenamiento del Tesoro, la microeconomía familiar muestra un escenario atravesado por el endeudamiento familiar, un síntoma que no pasa debajo del radar de los especialistas.

En los pasillos de la City porteña se comenta, y en los tableros de Wall Street los analistas observan con detenimiento los balances del sistema financiero argentino.

La gran incógnita que sobrevuela el mercado accionario es si el freno en los papeles bancarios anticipa un riesgo estructural mayor o si ofrece un punto de entrada atractivo.

El reverso de la macro: la radiografía de la mora en los hogares

Los datos cuantitativos relevados por las principales consultoras de mercado exponen una brecha evidente entre las cuentas públicas y las finanzas del consumidor.

Un informe de la consultora Analytica señala que la mora en el crédito a las familias alcanza un 15,9% sobre la cartera total del sistema.

Esto implica que más de 5,3 millones de personas registran al menos un compromiso financiero en situación de impago o mora tardía.

El deterioro del perfil crediticio no se distribuye de manera uniforme dentro del mapa socioeconómico y generacional.

De acuerdo con datos elaborados por la Consultora 1816, el segmento etario con mayor tasa de incumplimiento es el de los jóvenes de 18 a 25 años, con un nivel de mora del 42,8%.

Le siguen las franjas de 26 a 35 años con un 39,3% y de 36 a 45 años con un 31,0%, dejando a más de 7 millones de usuarios fuera del circuito formal de crédito.

Disparidad por canales para préstamos y brecha territorial

El canal a través del cual se toma el financiamiento resulta determinante para medir la gravedad del sobreendeudamiento.

Según Analytica, mientras la mora en la banca tradicional representa un 12,6% por monto abonado, en las entidades fintech y proveedores no bancarios se eleva al 21,6% en montos y supera el 28% en cantidad de deudores.

El problema adicional es que algunos bancos tienen sus propias fintech.

Esta disparidad ocurre aunque el sector bancario concentra el 82,7% del volumen crediticio, frente al 10,5% captado por las plataformas digitales.

En términos territoriales, los datos procesados por las consultoras privadas y el marco de agregados del Banco Provincia (BAPRO) revelan un mapa nacional profundamente heterogéneo.

La provincia de Buenos Aires encabeza el podio de morosidad con un 37,8% (explicado principalmente por un 30,5% en el Conurbano), seguida por San Juan con el 35,2% y Catamarca con el 34,2%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra la menor tasa de incumplimiento con un 16,1%, seguida por La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

El estrangulamiento de la capacidad de pago podría responder a un proceso de absorción de liquidez que afectó el consumo masivo, tal como apuntan las lecturas de coyuntura de EcoGo** y el Instituto Argentina Grande (IAG).

Es decir, la economía “real”, podría estar dándole signos de ahogo a la macro nacional.

¿Qué pasa en el Merval? La mirada de los inversores

La acumulación de incobrabilidad encendió las alarmas de los inversores que operan en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

En los últimos trimestres, las acciones de los principales bancos cotizantes (como Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, BBVA Argentina y Banco Supervielle) experimentaron un comportamiento de cautela y lateralización.

La preocupación central radica en la necesidad de las entidades de incrementar sus previsiones por quebrantos, lo que termina erosionando los márgenes financieros netos de sus balances.

Sin embargo, los datos del BCRA y las proyecciones de las consultoras privadas ofrecen una pista clave sobre lo que puede ocurrir en la renta variable.

El consenso de mercado sugiere que las entidades bancarias ya absorbieron e incorporaron en sus balances trimestrales anteriores el impacto más duro de la mora.

Al estar cerca de un piso técnico en el deterioro de la cartera, el factor determinante para decidir si es momento de posicionarse en el sector será la velocidad de recuperación del salario real y el ritmo de saneamiento de los créditos.

La pista del mercado: ¿Oportunidad o cautela?

Resolver la encrucijada para el inversor requiere ponderar la transición de la cartera golpeada hacia una etapa de estabilización.

No se proyecta un riesgo sistémico de quiebras masivas, dado que los bancos mantienen niveles de cobertura y capitalización holgados dentro de los estándares normativos.

Aquellos inversores con un perfil dispuesto a tolerar la volatilidad de corto plazo encuentran valores atractivos en términos de múltiplos históricos, a la espera de que el desapalancamiento familiar toque su fin.

Por el contrario, un enfoque conservador sugiere esperar señales claras de contracción en los indicadores de irregularidad reportados en la Central de Deudores.

Las acciones del sector bancario mantienen un potencial sustancial si la economía concreta el paso de la estabilización macro a la recuperación del crédito productivo y de consumo.