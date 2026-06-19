El programa de privatizaciones volvió al centro de la escena económica. Mientras el Gobierno acelera la transferencia de activos estatales al sector privado y busca avanzar con concesiones en áreas estratégicas, en el mercado le ponen precio a las empresas y participaciones que podrían cambiar de manos en los próximos años.

Desde AySA y las represas hidroeléctricas hasta Banco Nación, las estimaciones de la City muestran que el valor económico involucrado podría superar ampliamente los u$s 10.000 millones bajo determinados escenarios.

Un informe especial elaborado por Bull Market Brokers puso números a uno de los debates económicos más relevantes de la gestión de Javier Milei y calculó que el universo de empresas, participaciones accionarias y concesiones actualmente identificadas representa un valor potencial cercano a los u$s 3180 millones.

La cifra incluye activos con procesos avanzados, operaciones ya adjudicadas y otros proyectos que todavía se encuentran en evaluación.

Sin embargo, el trabajo aclara que no se trata exclusivamente de ventas de empresas públicas. El programa combina distintos mecanismos, entre ellos privatizaciones, concesiones, monetización de activos y transferencias de gestión al sector privado, por lo que el impacto económico final dependerá tanto de los montos recaudados como de la reducción de subsidios y de la inversión que eventualmente realicen los nuevos operadores.

Los activos más valiosos

Según el relevamiento de Bull Market, seis activos concentran prácticamente todo el valor económico estimado dentro del programa.

En primer lugar aparecen las represas hidroeléctricas del Comahue, con una valuación aproximada de u$s 703,4 millones. Le siguen las participaciones vinculadas a MetroGAS y YPF, con un valor estimado de u$s 630 millones.

Más atrás se ubican AySA y las centrales térmicas San Martín y Manuel Belgrano, ambas con valuaciones cercanas a los u$s 500 millones cada una. El listado se completa con ENARSA, Citelec y Transener, cuya estimación conjunta alcanza los u$s 356,1 millones, y Nucleoeléctrica Argentina, con unos u$s 343 millones.

Bull Market divide el universo relevado en dos grandes grupos.

Por un lado, operaciones que ya cuentan con referencias económicas concretas o adjudicaciones avanzadas, por aproximadamente u$s 1.086,5 millones.

Por otro, activos que continúan en proceso de evaluación y cuya valuación todavía depende de licitaciones, due diligence y del interés que muestren los potenciales inversores privados, por otros u$s 2.093,1 millones.

El caso Belgrano Cargas

Uno de los capítulos más extensos del informe está dedicado a Belgrano Cargas, una de las privatizaciones más relevantes en marcha.

La particularidad es que la compañía no es valuada como una empresa ferroviaria integrada, sino bajo un esquema de desintegración vertical impulsado por el Gobierno. En otras palabras, se consideran por separado las concesiones, el material rodante, los talleres, los inmuebles y los derechos de uso.

Bajo esa metodología, Bull Market calcula un valor económico total que oscila entre u$s 407 millones y u$s 1544 millones, dependiendo del escenario utilizado.

En el escenario base, la valuación alcanza los u$s 835 millones, aunque la monetización inicial para el Estado sería considerablemente menor: alrededor de u$s 415 millones.

La diferencia responde a que gran parte del valor quedaría asociada a inversiones futuras, compromisos de explotación y obligaciones de capital que asumirían los concesionarios privados.

El informe destaca además que el proceso ya estaría despertando interés de jugadores internacionales especializados. Entre los potenciales participantes menciona una alianza entre Grupo México Transportes y Wabtec, uno de los principales proveedores mundiales de tecnología ferroviaria.

Banco Nación: el gigante de la lista

Más allá de los activos incluidos en el programa oficial de privatizaciones, el trabajo incorpora un ejercicio teórico sobre Banco Nación, que por escala representa el activo estatal más valioso del país.

Utilizando una metodología de valuación basada en múltiplos precio sobre valor libros (P/BV), y tomando como referencia a bancos privados como Galicia, Macro, BBVA Argentina y Supervielle, Bull Market estima que la entidad podría valer entre u$s 14.000 millones y u$s 18.000 millones en un escenario razonable.

En escenarios más optimistas, la valuación podría acercarse a los u$s 20.500 millones e incluso superar los u$s 22.000 millones si existiera control privado y mejoras significativas de eficiencia.

La entidad posee un patrimonio neto cercano a los u$s 14.000 millones y una posición dominante en depósitos, préstamos y presencia territorial, factores que explican buena parte de su atractivo potencial.

No obstante, el propio informe advierte que cualquier avance concreto enfrenta obstáculos legales, políticos y judiciales. Actualmente la transformación de Banco Nación en sociedad anónima continúa bajo discusión en la Justicia y no existen compradores ni ofertas formales.

¿Cuánto podría recaudar el Estado?

La hipótesis más ambiciosa desarrollada por Bull Market combina el programa actual de privatizaciones con una eventual colocación bursátil del 49% de Banco Nación.

Bajo ese supuesto, y tomando una valuación del banco de entre u$s 14.000 millones y u$s 18.000 millones, la colocación podría generar entre u$s 6.860 millones y u$s 8.820 millones adicionales.

Sumados a los u$s 3.179,6 millones estimados para el resto de los activos y concesiones, la recaudación total podría ubicarse entre u$s 10.040 millones y u$s 12.000 millones.

Sin embargo, el informe remarca que el verdadero impacto económico del programa no debería medirse únicamente por los ingresos extraordinarios obtenidos por las ventas. La clave estará en la capacidad de reducir subsidios, atraer inversión privada y mejorar la eficiencia operativa de sectores que durante años dependieron del financiamiento estatal.