Del Banco Nación a AySA: cuánto valen las empresas y activos que podrían privatizarse, según la City
El mercado estima que los activos y empresas estatales que podrían pasar a manos privadas tienen un valor potencial de u$s 3180 millones, aunque la cifra podría superar los u$s 10.000 millones si se suma una eventual colocación, ¿cuál es?
Especialistas identifican cinco empresas con modelos de negocio sólidos y capacidad de crecimiento a largo plazo. Qué las distingue, por qué las eligen para una cartera permanente y cómo invertir desde Argentina.