CAF fue reconocida por la Legislatura porteña por sus 25 años de trabajo en la Argentina

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distinguió a CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- por sus 25 años de presencia institucional en la Argentina. El homenaje, impulsado por el diputado porteño Alejandro Grillo, se llevó a cabo en el Salón San Martín del Palacio Legislativo.

“Estos 25 años reflejan una relación de confianza y trabajo continuo. Desde el organismo acompañamos proyectos que mejoran la vida de las personas, generan oportunidades y fortalecen el desarrollo de las provincias”, señaló Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF.

“Recibimos este reconocimiento con orgullo y con el compromiso de seguir acompañando al país. Queremos que los próximos años nos encuentren impulsando más proyectos de infraestructura, innovación e integración que se traduzcan en oportunidades concretas para la gente”, señaló.

En la Ciudad de Buenos Aires, la presencia de CAF, por ejemplo, se refleja en iniciativas como el Paseo del Bajo y el Programa de Integración Socio Urbana del barrio Rodrigo Bueno . A ellas se sumó, en octubre de 2026, la aprobación de un préstamo por u$s 145 millones para la primera etapa de modernización de la Línea B del subte, que contempla la renovación de trenes y mejoras de infraestructura para elevar la calidad y la seguridad del servicio, entre otros.

CAF fue reconocida por la Legislatura porteña por sus 25 años de trabajo en la Argentina Fuente: CAF

En el resto del país, durante 2026 CAF aprobó u$s 387,8 millones para fortalecer la conectividad vial y la infraestructura eléctrica de Neuquén, y u$s 160 millones para modernizar 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40 en San Juan. Su cartera incluye además el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de Chubut, orientado a mejorar el abastecimiento de agua potable en Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, entre otras iniciativas.

El trabajo de CAF también abarca la innovación tecnológica y la energía, con operaciones vinculadas a INVAP, ARSAT y ENARSA. A esa trayectoria se agregó en junio de 2026 la firma de un préstamo A/B por u$s 400 millones con Pan American Energy para financiar inversiones en el sector gasífero, en articulación con el sector privado.

CAF fue reconocida por la Legislatura porteña por sus 25 años de trabajo en la Argentina Fuente: CAF

Durante la ceremonia se entregó un diploma conmemorativo en el marco de la Declaración 419/2026, que fue recibido por Susana Edjang, representante de CAF en Argentina, en nombre de la institución.

Entre los presentes estuvieron el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres; el embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel; el embajador de Portugal en Argentina Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes; Martín Lousteau, diputado nacional; Leandro Santoro, legislador porteño; Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate; Marco Lavagna, exdirector del INDEC; Débora Giorgi, secretaria de Producción del municipio de La Matanza; Diego Cánepa, embajador de Uruguay en la Argentina; Sergio Chodos, exdirector ejecutivo por Argentina y el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Christian Gribaudo Secretario Administrativo de la Legislatura Porteña, entre otros.