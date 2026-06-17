Cuentas en EE.UU.: qué miran los bancos antes de aprobar o frenar movimientos y otras operaciones
Cada vez más entidades financieras estadounidenses revisan con lupa las cuentas de no residentes. Las transferencias, préstamos, donaciones y movimientos patrimoniales que pueden derivar en restricciones o cierres inesperados.
Cada vez más entidades financieras estadounidenses revisan con lupa las cuentas de no residentes. Las transferencias, préstamos, donaciones y movimientos patrimoniales que pueden derivar en restricciones o cierres inesperados.