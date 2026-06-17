Abrir una cuenta en un banco o broker estadounidense suele ser un proceso relativamente accesible para argentinos y otros no residentes. Pero el verdadero desafío está en preservar esa cuenta en el tiempo.

Cada año, cientos de clientes extranjeros pierden el acceso a sus cuentas por decisión unilateral de la entidad y sin aviso previo, pero veámoslo en detalle.

Cierre de cuentas en EE.UU: el riesgo al que muchos están expuestos

Los departamentos de AML (Anti-Money Laundering) y Compliance de las entidades norteamericanas aplican hoy estándares extremadamente rigurosos, especialmente con clientes no residentes, percibidos como de mayor riesgo por la combinación de jurisdicción de origen, dificultad de verificación remota y complejidad en la trazabilidad de los fondos.

Este endurecimiento responde a la normativa del Bank Secrecy Act (BSA), las reglas de la FinCEN y los requisitos de cumplimiento de la SEC y FINRA, que exigen monitoreo continuo y permiten cerrar cuentas si detectan incongruencias o actividad sospechosa, sin necesidad de explicar los motivos con detalle.

AML, FinCEN y Bank Secrecy Act: las reglas que permiten a los bancos cerrar cuentas

Las entidades financieras estadounidenses están obligadas a implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basados en el riesgo de cada cliente. Esto implica controles permanentes sobre transferencias, origen de fondos, perfil transaccional y cambios patrimoniales.

A diferencia de otras jurisdicciones, los bancos no están obligados a revelar al cliente los detalles de sus análisis internos de riesgo ni los motivos específicos que pueden derivar en restricciones o cierres de cuentas.

El IRS embarga las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de todos los que hayan recibido esta herencia

Por ello, muchas decisiones de compliance resultan difíciles de revertir una vez adoptadas.

Qué operaciones personales pueden generar alertas

Personas físicas: qué movimientos generan alertas

Para cuentas individuales o joint, todos los movimientos deben alinearse de forma clara y demostrable con la realidad patrimonial, profesional y familiar del titular y sus beneficiarios económicos.

Los bancos comparan los flujos con el perfil declarado en el proceso KYC (Know Your Customer): fuente de fondos (Source of Funds), fuente de riqueza (Source of Wealth), actividad económica, domicilio y beneficiarios.

Los pagos habituales de la vida cotidiana (ayuda a hijos o padres, paquetes turísticos, honorarios profesionales, suscripciones, etc.) generalmente no generan inconvenientes si son razonables en monto y frecuencia.

Pero las operaciones de mayor envergadura exigen documentación sólida y actualizada:

Compra/venta de inmuebles, vehículos u otros activos de alto valor : escrituras, títulos de propiedad, contratos de venta, recibos de pago.

Donaciones recibidas o realizadas : instrumento público o acuerdo formal que acredite origen y legitimidad.

Préstamos a terceros: se aceptan mejor entre familiares directos; con terceros no relacionados (especialmente en brokers) aumenta el riesgo de preguntas o cierre, pues pueden interpretarse como layering.

Cuentas empresariales: cada flujo debe justificarse con el giro de la compañía

Para cuentas de empresas comerciales, cada flujo debe sustentarse en facturas o contratos reales vinculados al giro habitual de la compañía. Se evalúa coherencia entre montos, periodicidad, contrapartes y actividad declarada.

Las operaciones con accionistas (aportes de capital, préstamos intra-grupo, dividendos o distribuciones) suelen ser más flexibles, pero recomendamos respaldarlas con actas societarias o asientos contables.

Los 4 factores que elevan el riesgo de cierre de cuentas en EE.UU

Los departamentos de AML de EE.UU. son especialmente sensibles con clientes extranjeros. Los factores que disparan revisión profunda o cierre unilateral incluyen:

Ingresos frecuentes de jurisdicciones de alto riesgo o de origen no claro.

Volúmenes de movimiento que no se corresponden con el perfil declarado ( Source of Funds / Source of Wealth ).

Uso de la cuenta como “paso intermedio”, con frecuentes transferencias entrantes y salientes sin propósito económico aparente.

Actualizaciones tardías o incompletas de información KYC (cambios de domicilio, actividad, beneficiarios).

Cuando los flujos no responden a una lógica patrimonial o comercial demostrable, los bancos y brokers cierran la cuenta unilateralmente y sin explicaciones detalladas .

En determinados casos, la entidad puede considerar la presentación de un SAR (Suspicious Activity Reports).

Cómo evitar el cierre de una cuenta bancaria o de inversión en Estados Unidos

El endurecimiento de los controles de compliance no parece ser una tendencia transitoria. Las entidades financieras estadounidenses continúan invirtiendo en sistemas de monitoreo, inteligencia artificial y análisis de transacciones para fortalecer sus programas de prevención de lavado de dinero.

Para los argentinos y demás no residentes, esto implica un cambio de paradigma: abrir una cuenta ya no es el principal desafío, mantenerla es la verdadera prueba.

Clave: la documentación rigurosa es tu mejor protección

Una documentación rigurosa, consistente y actualizada es la mejor herramienta de protección para el cliente no residente . Mantener un archivo ordenado de respaldos (digital y físico), responder con celeridad a cualquier requerimiento y evitar “sorpresas” en los movimientos marcan la diferencia entre conservar la cuenta durante años o perderla en semanas.

Para inversores que operan con Cedears, dividendos internacionales, venta de activos en el exterior o préstamos entre familiares, la recomendación es clara: actualizar KYC proactivamente, documentar operaciones complejas y evitar patrones automatizados sin propósito.