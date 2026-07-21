Confirmado | Qué sucede con una cuenta bancaria cuando fallece el titular: todos los pasos a seguir para no heredar deudas. (Fuente: Shutterstock).

En España, cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deudas pasan a formar parte de la herencia, tal como establece el derecho sucesorio español. En este contexto, las cuentas bancarias del fallecido también se integran en el patrimonio hereditario y deben gestionarse dentro del procedimiento legal correspondiente.

Si los familiares no actúan con rapidez, pueden enfrentarse a comisiones acumuladas, bloqueos de fondos o responsabilidades económicas vinculadas a la herencia. Muchas personas desconocen qué ocurre con una cuenta bancaria cuando fallece el titular.

En la práctica, las entidades financieras suelen bloquear o limitar el uso de la cuenta hasta que los herederos acreditan su condición mediante la documentación correspondiente. La normativa exige una gestión ordenada para que los familiares puedan acceder al dinero, repartir los fondos o cerrar la cuenta conforme al proceso de herencia.

Qué sucede con una cuenta bancaria cuando fallece el titular: todos los pasos a seguir para no heredar deudas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa con una cuenta bancaria al fallecer el titular en España

La primera acción recomendable es verificar si el fallecido contaba con cuentas bancarias activas, algo que no siempre se presenta de manera evidente para los familiares. Los herederos tienen el derecho de solicitar información a las entidades financieras siempre y cuando justifiquen su condición mediante la documentación adecuada.

De este modo, podrán obtener información sobre saldos, depósitos, préstamos y productos financieros asociados al titular fallecido. Una vez confirmada la existencia de dichas cuentas, es necesario notificar el fallecimiento a la entidad bancaria a la mayor brevedad posible.

Para llevar a cabo este trámite, es fundamental presentar el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el testamento o la declaración de herederos; documentos que demuestran quién tiene derecho a heredar. Solo después de verificar esta información, la entidad financiera podrá proporcionar datos sobre los fondos o iniciar el proceso de distribución.

Adicionalmente, se aconseja cerrar la cuenta bancaria del fallecido si esta ya no será utilizada. Muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento u otros cargos, que pueden seguir acumulándose mientras la cuenta se mantenga abierta. Estos gastos son parte de la masa hereditaria y pueden disminuir el saldo final que recibirán los herederos.

Qué sucede con una cuenta bancaria cuando fallece el titular: todos los pasos a seguir para no heredar deudas. (Fuente: Shutterstock).

Consecuencias de no cerrar la cuenta del fallecido

No notificar el fallecimiento ni gestionar debidamente una cuenta bancaria de una persona fallecida puede resultar en diversos problemas financieros y legales para los herederos. Entre estos se incluyen cargos bancarios acumulados, dificultades para acceder a los fondos y conflictos en el reparto de la herencia.

Cuando una cuenta bancaria se encuentra sin movimientos ni reclamaciones durante extensos periodos, puede ser considerada en situación de abandono. En tales circunstancias, las entidades financieras están obligadas a notificarlo a la Administración y los fondos pueden ser transferidos al Estado si nadie ejerce su derecho de propiedad dentro del plazo legal.

¿Heredas las deudas de un familiar fallecido?

En España, las deudas del fallecido no se extinguen automáticamente tras su deceso. Estas forman parte del patrimonio hereditario junto con los bienes y derechos del difunto, por lo que los herederos deben tomar una decisión sobre la aceptación o rechazo de la herencia.

El derecho sucesorio español prevé tres formas principales de aceptar o rechazar una herencia con deudas:

Aceptar la herencia pura y simple , lo cual implica recibir tanto los bienes como las deudas, respondiendo incluso con el patrimonio personal si las deudas exceden los activos.

Aceptar la herencia a beneficio de inventario , en este caso las deudas se satisfacen únicamente hasta donde alcance el valor de los bienes heredados.

Renunciar a la herencia, es una opción viable cuando las deudas superan los activos y el heredero opta por no asumir ninguna obligación.

Seleccionar la mejor opción demanda un conocimiento detallado del patrimonio del fallecido, incluyendo bienes, cuentas bancarias, préstamos o deudas pendientes. Por ello, se recomienda solicitar un inventario completo de la herencia y contar con asesoría legal antes de proceder a aceptar o rechazarla.