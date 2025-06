La advertencia de Juan Carlos de Pablo a Milei por una reciente medida sobre el dólar: "Mete un ruido innecesario"

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al mercado cambiario y las recientes medidas que el Gobierno de Javier Milei implementó con el objetivo de atraer más dólares para fortalecer sus reservas.

En ese sentido, puso la lupa sobre la flexibilización de la restricción cruzada para no residentes y del plazo mínimo de permanencia de seis meses. La iniciativa representa una flexibilización clave para facilitar la repatriación de fondos por parte de inversores extranjeros .

De Pablo, uno de los economistas más escuchados por el presidente, advirtió sin embargo que la medida mete "un ruido innecesario al mercado cambiario".

Qué dijo De Pablo sobre la flexibilización del cepo para inversores extranjeros

En diálogo con Radio Mitre, el especialista fue consultado por el anuncio del Gobierno de establecer instrumentos para endeudarse con el objetivo de aumentar las divisas del Banco Central (BCRA).

Sobre si esta política es una buena o mala señal, dijo desconocer los detalles pero expresó su desacuerdo sobre la medida que alienta el ingreso de los "capitales golondrina".

"De todas esas cosas que anunciaron, que las vi muy por encima porque no las termino de entender, hay una que me preocupó. Habían determinado que los que denominamos capitales golondrinas tenían que permanecer seis meses acá y eso parece que lo levantaron. Y eso no me gusta", remarcó.

"Esto de que alguien pueda venir, porque se le ocurre que Argentina es el país del futuro un martes y el jueves cambia de opinión y se va le mete un ruido para mi gusto innecesario al mercado cambiario", aseveró De Pablo.

Por su parte, el economista evitó hacer pronósticos sobre el futuro del dólar, la inflación o el crecimiento de la economía. Y cuando se le preguntó si el gobierno había superado con éxito la apertura del mercado cambiario, fue tajante: " No tengo la menor idea ".

"Lo que sé es que estamos en flotación. Y en flotación, el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda privada más el tesoro comprando para pagar los intereses de la deuda. Entonces, estamos lejos hoy de los $ 1000 y de los $ 1400. La semana que viene no sé cómo vamos a estar. Eso es flotación", cerró.