La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026 en México es de 17.44 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.45 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.17% y en el último año acumuló una variación de -6.74%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días registró cinco avances y cinco retrocesos: arranque a la baja, dos alzas, dos caídas, leve repunte, nueva caída doble y cierre con dos alzas; saldo final estable.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

La cotización del dólar hoy muestra una tendencia positiva, lo que refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta es la segunda jornada consecutiva donde se observa este comportamiento, indicando una estabilidad en el crecimiento del dólar.

El análisis de esta tendencia sugiere un incremento en la demanda de la moneda, posiblemente influenciado por factores económicos que han favorecido su apreciación en el mercado.

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.