El Gobierno fijó en u$s 35.000 el tope FOB para eléctricos que ingresan al país sin pagar el Derecho de Importación Extrazona. El Decreto 1128/2026, que publicó hoy el Boletín Oficial, también modifica el límite para los vehículos híbridos.

Según el comunicado oficial, para los híbridos convencionales y enchufables el tope será de u$s 18.000. En cambio, para los mild hybrid, “de combustión con motor eléctrico auxiliar”, se mantiene el límite vigente de u$s 16.000.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Suben topes para importar sin arancel autos eléctricos e híbridos: cuáles son

El artículo 1° de la norma reemplaza el del Decreto 49/2025 y fija en 0% la alícuota correspondiente al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), según los “valores FOB máximos por unidad que se consignan en el Anexo I”.

De esta forma, el tope deja de ser un valor único y pasa a escalonarse según el tipo de motorización , de acuerdo con el Anexo I que integra la norma:

Vehículos eléctricos puros: el límite pasa a u$s 35.000 por unidad para acceder a la importación sin arancel.

Para los híbridos convencionales y los híbridos enchufables , el régimen permitirá el ingreso de unidades con un valor FOB de hasta u$s 18.000 .

Los mild hybrid , que combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico auxiliar, mantendrán el tope anterior de u$s 16.000 .

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En los tres tramos, el beneficio alcanza a vehículos completos armados, semidesarmados o totalmente desarmados , es decir, en condición CBU, SKD o CKD. Así, el régimen también comprende los kits para ensamblar en el país.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que “la alta efectividad de la norma y la marcada demanda del sector han consolidado el proceso de incorporación de vehículos de movilidad limpia en el parque automotor nacional”.

Además, el texto advierte que “se verifica una mayor disponibilidad de modelos con estándares superiores de eficiencia, autonomía y sistemas de seguridad”, en el marco de “la constante evolución de la industria automotriz global”.

Por eso, el Gobierno concluye que “resulta necesario readecuar el límite de valor FOB” para “profundizar el abastecimiento competitivo del mercado interno” y “garantizar que los consumidores puedan acceder a una mayor variedad de desarrollos tecnológicos sustentables”.

El comunicado oficial explica que la medida busca adecuar el límite “a las características y valores de mercado de los vehículos eléctricos de última tecnología, cuyos precios superan el tope vigente”.

El objetivo, indica el texto, es “facilitar su ingreso” a productores locales e importadores. Según el Ejecutivo, la actualización apunta a “ampliar la oferta de modelos en el mercado a precios competitivos”.

El impacto en los precios de autos híbridos y eléctricos en Argentina

El régimen nació con el Decreto 49/2025, que fijó el arancel cero para autos cuyo valor FOB “no exceda los u$s 16.000”. Luego, el Decreto 44/2026 sustituyó su Anexo I y sus artículos 2°, 3° y 4°.

Según los considerandos, esa modificación buscó “precisar el alcance de las mercaderías beneficiadas, establecer la acumulación de cupos no insumidos” y “redefinir los criterios de exclusión técnica de la medida”.

De acuerdo con el Gobierno, los patentamientos de híbridos y eléctricos crecieron 90% en 2025 respecto de 2024 , al pasar de 13.500 a 25.600 unidades. En los primeros siete meses de 2026, el alza llegó al 322%, con 48.320 unidades patentadas.

En tanto, la participación de mercado trepó del 4,4% al 21,1% entre los primeros siete meses de 2025 e igual período de 2026. Según el comunicado, “el 72% de esas unidades correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero”.

Las convocatorias de 2025 y 2026 asignaron en conjunto 100.000 unidades, de las cuales ya ingresaron al país 68.792 vehículos. Según el Ejecutivo, las empresas importaron 58 modelos de 29 marcas.

El Gobierno asegura que esos vehículos aportaron “estándares modernos de seguridad, prestaciones tecnológicas de última generación y un mejor rendimiento, en segmentos de precios similares a los de los vehículos convencionales”.

Además, el comunicado afirma que entre enero de 2024 y junio de 2026 el precio de los automóviles bajó 29% “en relación con el resto de los bienes y servicios de la economía”.

Por último, el Ejecutivo anticipó que la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa publicará la resolución de la convocatoria del cupo 2027. El decreto también ordena dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.