Inversiones: el mercado va detrás de nuevas oportunidades con la recompra de deuda

La intervención del BCRA en el mercado de bonos está generando distinta clase de distorsiones. Los distintos tramos de la curva se mueven con un diferencial más amplio de lo habitual.

Por otro lado, el spread por legislación no solo se está ampliando, sino que toca máximos históricos.

Los analistas del mercado ven oportunidades de inversión a partir de estas distorsiones, tanto para comprar bonos dentro de la curva, así como también para aprovechar el spread entre distintas legislaciones.

Default: el mercado ve amenazas en la deuda y advierten que el plan de Massa eleva los riesgos de un evento crediticio



CNV comenzó a pedir información a las Alyc sobre operaciones con bonos y dólar MEP



Distorsiones en las curvas de bonos

El ministro de economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada la compra por u$s 1000 millones con el supuesto objetivo de hacer bajar el riesgo país para poder hacer más accesible un potencial regreso a los mercados internacionales tanto del soberano como de las grandes empresas locales.

Sin embargo, el mercado encuentra en la medida anunciada, una estrategia para mantener a raya y controlado el tipo de cambio.

Para ello, el BCRA compra bonos en nombre del Tesoro, y en especial los Globales 2029 y 2030.

A partir de esta intervención, se está dando una serie de distorsiones en el mercado de bonos.

Por un lado, el diferencial de spread por legislación accedió a máximos históricos.

Generalmente, el aumento en el diferencial de spread se da cuando el mercado de renta fija entra en un escenario de volatilidad o de tensiones financieras asociadas a un aumento en los riesgos de default de la deuda.

En esos momentos, y de manera precautoria, los inversores buscan posicionarse en bonos con ley internacional como una manera de cubrirse legalmente ante un evento crediticio.

Por ello, los bonos de ley internacional son más demandados, haciendo que el diferencial por legislación crezca.

Eso no es lo que estaría ocurriendo en la actualidad.

Hoy el diferencial alcanza máximos de 20% pero se da en medio de un fuerte rally de la deuda.

La explicación detrás del aumento del spread por legislación se debe a la distorsión que está generando en el mercado el BCRA con su intervención,

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB remarcó que el spread que se presenta actualmente entre los bonares y globales con vencimiento en 2030 se encuentra en máximos históricos.

La explicación detrás de este movimiento que le asigna el especialista de Grupo IEB es que "el BCRA está realizando la recompra a través de los bonos con Ley Extranjera y no con sus contrapartes de Ley Argentina", dijo.

Por su parte, Ezequiel Zambaglione head of research de Balanz, coincide con Sniechowski al remarcar que el aumento del spread por legislación se da a partir de la intervención en el mercado de bonos por parte del BCRA.

"Parecería que el diferencial por ley en el bono 2030 está más explicado por el aumento que tuvo el GD30 luego del anuncio de la recompra que por el valor de la ley en sí misma. De hecho, el spread de ese bono contra los otros emitidos bajo ley internacional también está en mínimos", dijo.

Julio Calcagnino, Research Team Leader TSA Bursátil, afirmó que el spread de legislación se ha mostrado muy volátil en los últimos meses, aunque particularmente durante la semana pasada.

"Para los bonos 2030, el spread por legislación cerró en +5,54%, bastante alineado a su promedio móvil de 90 días de +5,68% y marcadamente por encima del promedio histórico diario de +2,74% post reestructuración", detalló

Distintos movimientos dentro de la curva

Dado que Sergio Massa anunció que las intervenciones en los bonos se iban a concentrar en los Globales del tramo corto, se perciben ganancias mayores en los bonos más cortos en las últimas ruedas.

En las ultimas 5 jornadas, los Globales a 2029 y 2030 suben 15% en promedio, mientras que los demás globales ganan 2% en promedio.

En el último mes, la deuda sube 26% en promedio en el tramo corto y 13% en promedio en el tramo medio y largo.

Es decir, hay un deferencial de performance a causa de las intervenciones anunciadas y llevadas a cabo por el Gobierno.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) aclararon que los bonos en dólares amainaron su avance tan solo un día después del anuncio del programa de recompra, a la vez que remarcan que comienzan a darse oportunidades dentro de la curva.

"Más allá de los rumores que aparecen en la prensa de potenciales REPOs, no hay ningún dato concreto respecto a un aumento en el poder de fuego para llevar a cabo una recompra significativa. Si estos rumores no se tornan reales es probable que el efecto inicial se vaya disipando. Si es así, es probable que los inversores busquen rotar dentro de la curva soberana para aprovechar el desempeño reciente de los títulos del tramo corto", dijeron.

Desde la mesa de trading de un banco local remarcaban el movimiento diferenciado que muestra los distintos tramos de la curva.

"El BCRA está interviniendo en el tramo más corto y no en el largo. Esto no solo provoca un diferencial de movimientos mayor entre los distintos tramos, sino que también una expectativa distinta. Sabes que en el tramo corto, los riesgos a la baja son menores de corto plazo, pero mayores una vez que se agoten los u$s 1000 millones. Quizá sea buen momento de pasarse a los tramos medios y largos, en especial el Global 2038 o Global 2035", dijeron.

Oportunidades dentro de las curvas

A partir de esta distorsión en el mercado, los analistas buscan oportunidades de inversión para aprovechar el movimiento entre los bonos de distinta legislación y de los bonos dentro de la curva.

En cuanto a la estrategia, Zambaglione ve oportunidades para arbitrar posiciones dentro de la curva.

"Pensamos que es más interesante aprovechar el aumento de precio del GD30 para pasarse al GD38, que hoy está cotizando cerca de u$s 1 por encima, cuando en el último año ese diferencial fue más cercano a u$s 4", comentó.

Por su parte, Sniechowski agregó que las oportunidades dentro de la curva se dan en base a los objetivos de inversión que tenga el inversor.

"Esto posee dos lecturas, para aquellos inversores que deseen realizar operaciones de cambio, actualmente los bonos GD30 son los que ofrecen mejor CCL, ya que el BCRA está activo en el "bid" de los GD30C. Por otro lado, si lo que se busca es la mejor manera de optimizar el rendimiento apostando por una revalorización de estos bonos, el AL30 es sin duda el que posee más upside", dijo.

Finalmente, y en cuanto a la parte operativa, el Research Team Leader de TSA Bursátil sostuvo que, si bien en una perspectiva histórica acercarse a la media móvil de 90 ruedas o cruzarla a la baja ha favorecido en términos relativos a los Globales, la volatilidad actual podría dar mejores puntos de entrada (aunque inciertos).

"Es importante tener en cuenta que, además de la protección de la legislación, los Globales no abonan dólares MEP, sino que abonan divisas en plaza Nueva York (Especie 7.000 o Cable), por lo que los diferenciales también se ven influidos por la cuestión cambiaria", explicó Calcagnino.