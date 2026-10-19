Durante décadas, ir a un videoclub y alquilar una película en su formato físico era la forma más cómoda de ver cine en casa. Ahora, en el auge de los streamings, las plataformas proponen mecanicas similares a las estos lugares.

Uno de estos streaming anunció el pasado jueves la posibilidad de alquilar películas y series en su plataforma. De esta forma, buscan ampliar el contenido disponible para sus usuarios.

Prime Video anunció alquileres de películas y series en su plataforma

Prime Video anunció en Argentina ya se pueden alquilar y comprar películas y series directamente en la aplicación de Prime Video, por un pago único, con una sola cuenta, un único inicio de sesión y un mismo método de pago.

El alquiler y compra de series y películas no requiere una suscripción al streaming. Shutterstock

No se requiere una membresía de Prime Video, y el servicio está disponible para todos. Para celebrar el lanzamiento, Prime Video ofrece una promoción en todos los alquileres de películas: $1.690 por alquiler hasta el 8 de noviembre de 2026.

Qué incluye el catálogo y dónde se pueden ver

En su primera etapa, el catálogo incluye títulos de estudios como Universal Studios, Paramount, Sony y MGM, así como Telefilms, Sofa Digital, Encripta, Cinépolis, Vertice y Gluon Media. Esta propuesta se suma a la posibilidad de suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en la app.

Los clientes pueden alquilar, comprar y ver a través de la app de Prime Video, en cualquier momento y lugar, en smart TVs, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y más.