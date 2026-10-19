En esta noticia Saldo de disturbios en Francia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los inmigrantes por los disturbios durante las protestas masivas en Francia e instó a que ese país cierre las fronteras.

“Los inmigrantes se han apoderado de Francia. ¡Hay que cerrar las fronteras, ya!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump ya había caracterizado así las protestas estudiantiles en el país galo a principios de octubre cuando anotó que “lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control”.

“¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con que el islam quiere hacerse con el control de un país que en su día fue grande!”, añadió.

Francia, así como otros países europeos, se ve sumida en masivas protestas contra el aumento del costo de la vida, que se suman a las quejas de estudiantes de secundaria sobre las condiciones educativas después de más de tres semanas de paros escolares.

Disturbios en Francia del 17 de octubre EFE

Saldo de disturbios en Francia

Las manifestaciones derivaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con episodios de disturbios, saqueos y vandalismo en varias ciudades del país.

En medio de la crisis, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, intentó dejar el cargo: “He presentado mi dimisión, porque soy responsable de todo lo que sucede”, indicó.

Sin embargo, el Elíseo informó que Macron rechazó la renuncia “dada la necesidad de un mando continuo de las fuerzas de seguridad en el contexto actual”.

Además, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció el inicio de “una operación judicial masiva” y toques de queda en distintas urbes, completa un informe del sitio Actualidad RT.

“Las francesas y los franceses deben comprender la manera en que los disturbios se han organizado de una forma completamente inédita: durante el día, por parte de la ultraizquierda, y, por la noche, mediante la delincuencia común”, declaró al salir del gabinete interministerial de crisis.