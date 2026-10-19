En esta noticia Proceso de recompra

La Secretaría de Hacienda anunció una serie de operaciones para refinanciar los vencimientos de deuda pública por un monto total de MXN $238,153 millones, que tenían un vencimiento entre 2026 y 2043.

El objetivo de la operación, señaló la dependencia, fue optimizar los vencimientos de la deuda y aumentar la liquidez y profundidad en el mercado local.

La operación incluyó la sustitución de Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2043, por papeles que vencerán entre 2027 y 2047.

A partir de la operación, Hacienda aseguró que el plazo promedio para pagar la deuda se amplió 2.9 años.

Proceso de recompra

La dependencia que lidera Edgar Amador Zamora señaló que del total de la deuda refinanciada, MXN $18,823 millones tenían como vencimiento este año, mientras que MXN $123,910 millones expiraban el año entrante.

El proceso también incluyó la recompra de MXN $44,094 millones de pesos con vencimiento en 2028 y los restantes MXN $51,326 millones tienen vencimientos en años posteriores.

La operación anunciada por Hacienda representa el sexto refinanciamiento en el mercado local hecho durante este año y forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026.