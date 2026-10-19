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La Secretaría de Hacienda anunció una serie de operaciones para refinanciar los vencimientos de deuda pública por un monto total de MXN $238,153 millones, que tenían un vencimiento entre 2026 y 2043.

El objetivo de la operación, señaló la dependencia, fue optimizar los vencimientos de la deuda y aumentar la liquidez y profundidad en el mercado local.

La operación incluyó la sustitución de Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2043, por papeles que vencerán entre 2027 y 2047.

A partir de la operación, Hacienda aseguró que el plazo promedio para pagar la deuda se amplió 2.9 años.

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Proceso de recompra

La dependencia que lidera Edgar Amador Zamora señaló que del total de la deuda refinanciada, MXN $18,823 millones tenían como vencimiento este año, mientras que MXN $123,910 millones expiraban el año entrante.

El proceso también incluyó la recompra de MXN $44,094 millones de pesos con vencimiento en 2028 y los restantes MXN $51,326 millones tienen vencimientos en años posteriores.

La operación anunciada por Hacienda representa el sexto refinanciamiento en el mercado local hecho durante este año y forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026.