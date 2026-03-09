A partir de la suba del petróleo en lo que va del año, ya se evidencia cuales son los papeles locales ganadores y cuales son los perdedores. La bolsa local muestra una dinámica negativa y se ubica como la de peor performance este año. Los analistas recomiendan selectividad a la hora de posicionarse en acciones locales dada la coyuntura de la guerra y la disparada del precio del crudo. Las acciones argentinas están transitando un momento complejo. Los papeles locales no pudieron acoplarse al boom de mercados emergentes y han evidenciado fuertes bajas en las últimas semanas. Desde los máximos de fin de año pasado, el mercado local acumula pérdidas de más del 20% y con algunas acciones evidenciando descensos en torno al 30%. El contexto de caídas de las acciones locales se da en un entorno desafiante a nivel global debido a la guerra en Medio oriente y la disparada del precio del petróleo que empujan al mundo hacia un escenario de más inflación. Esto, junto con la debilidad del mercado laboral en EEUU gatillan temores sobre un escenario de estanflación. Tal escenario adverso genera dudas sobre el futuro de la política monetaria en EEUU, haciendo que caigan las acciones en Wall Street, lo cual deriva en caída en las acciones y un rally en la volatilidad, con el VIX superando los 29 puntos, tocando su mayor valor desde abril de 2025. La bolsa local se muestra más atada a la dinámica en las acciones en EEUU, evidenciando perdidas en la mayoría de los papeles. La mayor preocupación de corto plazo radica en el futuro de la guerra en Medio Oriente y el rally del petróleo. Los precios del petróleo superaron los u$s 119 por barril el lunes, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022. Esto se da ya que algunos productores importantes redujeron el suministro y el temor a interrupciones prolongadas en los envíos se apoderó del mercado debido a la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Los futuros del crudo Brent (LCOc1) subieron 13,02 dólares, o un 14%, a u$s 105,71 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron u$s 12,16 dólares el lunes, o un 13%, a u$s 103,06 Antes del aumento del lunes, el Brent ya había subido un 28% y el WTI un 36% con respecto a la semana anterior, evidenciando su mayor suba semanal en su historia. Además, en lo que va del mes de marzo, el crudo muestra avances mayores al 50%, siendo su mayor suba mensual en su historia. Ante este escenario, las inversiones en acciones locales deberán ser analizadas cuidadosamente y con selectividad. Los analistas de Adcap Grupo Financiero consideraron que, el rally del petróleo representa un shock positivo (aunque no inmediato) para las compañías argentinas del sector energético, tales como Vista YPF y Pampa. “Si las tensiones se prolongan durante varias semanas o más —lo que sigue siendo nuestro escenario base—, el impacto sobre el Brent debería comenzar a trasladarse de manera más decisiva a los flujos de caja de las empresas de exploración y producción (E&P) y al desempeño de sus acciones”, detallaron. Desde Adcap Grupo Financiero encuentran a Vista como la mejor posicionada en este contexto, marcando como precio objetivo a los u$s 84, es decir, una ganancia de 34% desde los valores actuales. “Vista es la compañía con mayor exposición directa a la suba del precio del petróleo y con opcionalidad de exportación. Sin embargo, la producción del trimestre está en gran parte vendida contractualmente. Esto implica que el beneficio se materializa con cierto rezago más que de forma inmediata, pero Vista sigue siendo la mayor beneficiada si el Brent se mantiene elevado durante el mes o por más tiempo”, dijeron. En segundo lugar, destacan a YPF, la cual ubican con precio de u$s 50 como objetivo, es decir, una suba de 35% y Pampa, con un objetivo de u$s 120, marcando una ganancia de 52% desde los valores actuales. “YPF se beneficia de mayores precios en el segmento upstream, pero no puede trasladar completamente de inmediato el aumento del crudo, ya que los precios de los combustibles en el mercado doméstico siguen una fórmula de promedio móvil. Pampa tiene la mayor parte de su producción de petróleo de 2026 cubierta con coberturas (hedges) en torno a USD 66 por barril, por lo que el potencial directo de suba ante un aumento del Brent está limitado”, comentaron. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, advierte que los sectores más vulnerables hoy son principalmente los bancos y materiales. “En el caso financiero, las valuaciones ya reflejan parte de la recuperación futura pero con ROEs todavía bajos y deterioro en calidad de cartera, lo que limita el upside en el corto plazo. En materiales, compañías como Ternium enfrentan presión en márgenes y una demanda industrial todavía débil, lo que condiciona la dinámica del sector.”, dijo. En cambio, Waitzel agregó que el sector de energía y servicios muestran una dinámica más defensiva. “Las compañías ligadas a Vaca Muerta, como Vista o YPF, continúan con crecimiento en producción y balances sólidos, mientras que reguladas como destacan por su generación de caja estable, márgenes elevados y dividendos, funcionando como refugio relativo en un mercado más volátil”, sostuvo. En términos de preferencias, Waitzel remarcó que el sesgo sigue siendo energía, destacando a Vista, YPF y Pampa, mientras que mantiene una postura más cauta en bancos y sectores cíclicos hasta ver mejoras más claras en rentabilidad y actividad. En un entorno desafiante por la guerra y la suba del precio del petróleo, los analistas encuentran mayor atractivo en papeles del sector de Oil & Gas local y prefieren mantenerse al margen de papeles del sector financiero. Cuando se analiza la dinámica de las acciones en lo que va del año, hay una clara distinción sectorial. Las acciones de bancos y materiales retroceden con fuerza, lideradas por Grupo Supervielle que baja 30%, mientras que Loma Negra baja 24%. Además, papeles como BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro retroceden entre 22% y 23%. Mas abajo se encuentran Central Puerto, Edenor, Cresud, IRSA, Mercado Libre, Pampa y TGS, que bajan entre 10% y 18% en el año. En cambio, acciones del sector energético como Vista e YPF registran ganancias de 28% y 2%. Es decir, las acciones vinculadas al sector petrolero muestran una mayor fortaleza respecto del resto de los papeles de los demás sectores. Dado los riesgos de una permanencia en el riesgo geopolítico y el conflicto bélico, los analistas esperan que esta diferencia se mantenga hacia adelante. Los analistas de Sailing Inversiones entienden que, en un contexto internacional más incierto, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y mayor volatilidad en los mercados globales, los sectores más vulnerables dentro del mercado argentino son aquellos con mayor volatilidad. En particular, destacaron las acciones bancarias, las cuales suelen amplificar los movimientos del mercado y, en escenarios de mayor aversión al riesgo, tienden a mostrar correcciones más profundas. “Esto se debe a que su valuación está muy ligada al ciclo económico y a la dinámica del crédito, por lo que cualquier deterioro en el apetito por riesgo global o en las expectativas de crecimiento impacta primero en ese segmento”, detallaron. En contraste, desde Sailing Inversiones ven con mejores perspectivas relativas en el sector energético, especialmente en compañías vinculadas a oil & gas. “En un escenario donde los conflictos geopolíticos tienden a sostener o incluso presionar al alza el precio del petróleo, mas aun si corre riesgo la oferta de petroleo, estas empresas cuentan con un respaldo adicional desde el frente de los fundamentals. Dentro de ese grupo, nuestras preferidas continúan siendo Vista e YPF, compañías que combinan exposición directa a la producción de hidrocarburos con un fuerte potencial de crecimiento en Vaca Muerta”, indicaron. Los analistas de Baires Asset Management consideraron que parte del ajuste responde a toma de ganancias luego del fuerte rally del año pasado, pero también refleja una mayor correlación con la volatilidad de Wall Street y el contexto global de tasas altas. Dentro del mercado local, desde Baires Asset Management destacaron que el sector financiero aparece entre los más sensibles a este escenario. “Los bancos lideraron gran parte de la suba del último año y suelen amplificar los movimientos del mercado cuando aumenta la aversión al riesgo. En ese sentido, entidades como Galicia o Supervielle podrían continuar mostrando volatilidad en el corto plazo”, indicaron. Por el contrario, resaltaron que el sector energético sigue mostrando fundamentos más sólidos. “El crecimiento estructural de Vaca Muerta y la mayor producción de petróleo y gas continúan sosteniendo las perspectivas del sector”, afirmaron En términos de posicionamiento, desde Baires Asset Management entienden que compañías como Vista, YPF, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur siguen apareciendo como algunas de las historias más atractivas del mercado argentino, combinando crecimiento en producción y generación de caja en dólares. “Tras el fuerte rally de los últimos años, el mercado argentino parece entrar en una etapa más selectiva, donde las oportunidades comienzan a concentrarse en compañías con fundamentos sólidos y exposición exportadora”, dijeron desde la compañía. El S&P Merval cae 11,3% en el año y lo coloca como el índice de peor performance en 2026 del mundo. El índice accionario de India cae 7% este año, junto con China que baja 6,45%. Las acciones de Alemania, Chile e Italia pierden entre 2% y 4% en 2026, junto con el principal índice de referencia de Europa, que retrocede 2%. El S&P500 cae 1,4%, mientras que el Dow Jones baja 1% y el Nasdaq cae 2,5%. Entre las mejores bolsas del mundo se encuentran Perú y Brasil, con ganancias de 15% y 14%. El índice de Latinoamérica sube 11% en 2026, mientras que Mexico avanza 6%. El índice de emergentes sube 4,7% en el año. De esta manera, la bolsa local se distancia de la dinámica global. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó que los catalizadores macro generales que corren como la acumulación de reservas y las reformas estructurales orientadas a la oferta, son también clave para el Merva ya que entiende que una baja del riesgo país impulsaría valuaciones. En el plano sectorial, Franco agregó que el sector de Oil & Gas (YPF, Vista y Pampa) domina sus preferencias con mayor convicción aún. “El shock del conflicto iraní sobre el barril de crudo potencia los de por sí sólidos fundamentos energéticos argentinos, compensando la inestabilidad global, con los proyectos de LNG actuando como el gran catalizador de largo plazo”, dijo Franco. Sobre el rubro financiero, Franco destacó que el alto beta del sector lo convierte en el ideal para capturar movimientos fuertes al alza derivados de potenciales mejoras en los fundamentos macro, aunque ese beta juega también en contra en escenarios volátiles marcados por la incertidumbre, como el actual.