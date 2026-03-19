El rally del costo de la energía a partir del conflicto bélico hace que el mercado tema sobre un escenario de mayor inflación. Por ello, los inversores ven menos chances de recortes de tasas de la Fed de corto plazo. Esto hace subir las tasas de los bonos del tesoro americano, golpeando a las acciones y disparando la volatilidad. Los bonos locales sufren el contexto global y retroceden. Los principales índices accionarios en Wall Street inician el jueves a la baja. El Dow Jones cae 0,75%, mientras que el S&P500 retrocede 0,81%. En el caso del tecnológico Nasdaq evidencia una pérdida de 0,93% el jueves. En Europa también se registran fuertes caídas, con el Stoxx50, el índice que agrupa las 50 compañías mas importantes en EEUU, cayendo 2,75%. El Ibex35 de España, el DAX30 de Alemania, el FTSE MIB de Milán y el FTSE de Londres también muestran fuertes bajas de entre 2,7% y 3,1% el jueves. Las fuertes bajas en las acciones se dan por múltiples motivos. Por un lado, el mercado cae ante la continuidad del conflicto en Medio Oriente y la disparada del precio del petróleo, el cual se ubica por encima de los u$ 112 el Brent, avanzando más del 4% el jueves. Este rally del petróleo se da luego de ataques a algunas de las instalaciones energéticas más importantes de Oriente Medio. Por su parte, El West Texas Intermediate se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras se ampliaba la brecha entre el crudo estadounidense y el resto del mundo. El gas natural europeo subió hasta un 35%. Mientras tanto, el oro cayó un 5,5%, hasta los 4.550 dólares la onza. El alza del petróleo ya tiene a los bancos centrales mundiales preocupados por las presiones inflacionarias. Los responsables políticos del Reino Unido y Japón mantuvieron los tipos de interés sin cambios el jueves, y ambos bancos centrales indicaron que el conflicto ha ensombrecido las perspectivas. Según estrategas de JPMorgan Chase & Co., los inversores, confiados en una pronta resolución del conflicto, están asumiendo un alto riesgo, dado el mal desempeño que suelen tener las acciones cuando suben los precios del petróleo. El equipo de JP Morgan, liderado por Dubravko Lakos-Bujas, afirmó que los inversores no están valorando completamente el daño económico potencial derivado del aumento vertiginoso de los costos energéticos, a pesar de que cuatro de las últimas cinco crisis petroleras desde la década de 1970 han provocado recesiones. «La escalada de ataques contra la infraestructura energética en Oriente Medio aumenta el riesgo de un impacto duradero en el suministro mundial de petróleo y gas», afirmó Wolf von Rotberg, estratega de renta variable de Bank J. Safra Sarasin. La deuda soberana argentina acompaña la tendencia bajista de Wall Street y de la presión sobre los bonos del tesoro de EEUU. La Reserva Federal votó el miércoles a favor de mantener sin cambios su tasa de interés clave, mientras los responsables de la política monetaria gestionan datos de inflación superiores a lo esperado, señales mixtas en el mercado laboral y la situación bélica. En una decisión ampliamente anticipada, el Comité Federal de Mercado Abierto votó 11 a 1 a favor de mantener la tasa de referencia de los fondos federales anclada en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %. En su comunicado posterior a la reunión, el comité realizó pocos cambios en su perspectiva sobre la economía, con proyecciones de crecimiento ligeramente más rápido y una inflación más alta para 2026. A pesar de la elevada incertidumbre, los funcionarios volvieron a indicar que aún esperan algunos recortes de tasas. El Dot Plot de la Fed (gráfico de puntos), que refleja las proyecciones de tasas de cada miembro, apunta a una reducción este año y otra en 2027, aunque las fechas aún no están claras. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió 12 puntos básicos hasta el 3,89%, ya que los operadores descartaron la posibilidad de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para 2026. Un factor es la incertidumbre asociada a la guerra con Irán, que comenzó hace casi tres semanas. Los combates y su impacto en el estrecho de Ormuz han sacudido el mercado petrolero mundial y amenazan con mantener la inflación por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. “Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, decía el comunicado. Durante su rueda de prensa, Powell afirmó que era “demasiado pronto para saber” el impacto de la guerra. Tales comentarios sonaron con un tono contractivo en la política monetaria, por lo que el mercado reaccionó negativamente, con caída en el precio de los bonos y suba en las tasas de interés. Este escenario golpea a los bonos argentinos. El Global 2029 baja 0,9%, mientras que el Global 2030 retrocede 1%. En el caso de los bonos del tramo medio, estos pierden 1,6% en el Global 2035 y 1,53% en el Global 2038. Finalmente, los bonos más largos exhiben perdidas mayores, con caídas de 1,75% en el Global 2041 y Global 2046. Con este ajuste, los bonos vuelven a rendir por encima del 10%. El tramo corto todavía rinde 9,2% y 9,7% en los títulos mas cortos, mientras que en los bonos mas largos, la renta fija rinde 10,5% en promedio. Los analistas de Delphos Investments indicaron que el tono de la Fed fue más restrictivo y refuerza el escenario de “higher for longer”, lo cual presiona a los activos de riesgo, con impacto negativo en la curva soberana en dólares. “La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de referencia, en línea con lo esperado, pero el foco del mercado estuvo en el comunicado y la conferencia de Jerome Powell, que reforzaron un sesgo más restrictivo en términos de forward guidance. En este contexto, se observó un movimiento de aversión al riesgo a nivel global, con una nueva corrección en el S&P 500 y presión sobre los activos de riesgo”, explicaron. Además, agregaron que, a nivel local, los bonos soberanos en dólares operaron con sesgo negativo, registrando caídas generalizadas a lo largo de la curva.