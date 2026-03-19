A la caída que se estaba evidenciando en las acciones a causa de la disrupción de la inteligencia artificial, la volatilidad global se exacerbó luego a partir del inicio de la guerra entre EEUU e Irán. Se evidencia una fuerte baja en muchos papeles importantes en la bolsa de Nueva York, con caídas de más del 20% en grandes nombres de Wall Street. Que esperan los analistas hacia adelante y dónde podría haber oportunidades en medio de la baja. En lo que va del año, los tres principales índices accionarios en Wall Street operan a la baja. El Dow Jones muestra una caída de 1,75% en el 2026, mientras que el S&P500 retrocede 1,56%. En el caso del Nasdaq, el índice tecnológico también retrocede, con mermas de 1,5% este año. De esta manera, las acciones operan en promedio en zona de mínimos del año y en sus niveles más bajos desde fin de 2025. El estallido de la guerra provocó un aumento de la volatilidad en Wall Street, deteriorando las perspectivas macro. El rally del crudo, a partir del conflicto, hizo que se reaviven las expectativas de mayor inflación, lo cual condujo a una reducción en las expectativas de recortes de tasas de la Fed. Por lo tanto, ya sea por la guerra, como por una Fed más contractiva hacia adelante, desencadenó una baja en las acciones de forma generalizada. Entre las acciones que están sintiendo más el impacto en el corto plazo se encuentran las “Big Tech”, es decir, las famosas 7 fantásticas, agrupadas en Apple, Amazon, Tesla, Google, Microsoft, META y Nvidia. En promedio, estas acciones retroceden 11,5%, lo cual los coloca en terreno correctivo. En Wall Street está estandarizado que, cuando un papel baja mas del 10% desde sus máximos, el mismo se encuentra en una fase correctiva. A su vez, si la caída se prolonga y el papel acumula una baja de más del 20% desde los máximos, se considera que la acción se encuentra en mercado bajista. Dentro de las 7 magnificas, casos como Microsoft ya se ubican en bear market ya que marcan una caída de 28% desde los máximos. Algo similar le ocurre a Meta y Tesla que caen 21% y 20%, mientras que Amazon retrocede 17%. En el caso de Google, esta retrocede 12% desde los máximos, mientras que Nvidia cae 13,7%. Es decir, que de las 7 magnificas, 3 de ellas ya se encuentran en bear market. Extrapolando el análisis a otras acciones tecnológicas que también están en mercado bajista se encuentran casos como Oracle, que pierde 55%, así como Adobe (-40%), Qualcomm (-36%), Salesforce (-33%), Netflix (-29%), AMD (-25%), Palantir (-24%), Uber (-23%), Intel (-18%), entre otras. Saliendo del sector tecnológico, también se ven fuertes caídas en el financiero, salud y de consumo. Acciones como Wells Fargo o American Express bajan 22% y también están en bear market. Otros grandes papeles bancarios como JP Morgan, Visa, Mastercard, Bank of América, Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs, acumulan descensos de entre 13% y 18% desde sus maximos. Compañías de gestión de carteras como Blackstone caen 42%, mientras que KKR (42%), Apolo Global Management (-32%), y BlackRock (22%), también están en mercado bajista ya que están más del 20% debajo de sus máximos. El sector de salud tampoco se salva. El laboratorio Elli Lily cae 15% desde sus máximos, mientras que papeles como United Health se destaca por una merma de 53% desde sus picos previos. El laboratorio Abbott cae 20% desde sus máximos, mientras que Humana baja 32%. Dentro del sector de consumo cíclico, se registran fuertes bajas como accones de Chipotle Mexican Grill que retroceden 42% desde sus máximos, junto con Booking (24%), Royal Carbean (22%), Carnival (22%) y Expedia (-19%). Otros papeles como Home Depot y Lowe´s pierden 19% desde sus maixmos, así como Nike (-30%), Lululemon (-50%) que también están en bear market. Finalmente, el sector industrial no pudo evitar el golpe. Acciones como Boeing, Caterpillar, John Deere, General Electric, están todas en terreno correctivo bajando entre 10% y 18%. Los analistas de Desde Sailing Inversiones agregaron que el mercado bursátil estadounidense atraviesa un proceso correctivo que ya acumula caídas superiores al 10% en numerosos papeles, especialmente del sector tecnológico. Además, advierten que lejos de ser un evento aislado, esta corrección responde a dos fuerzas poderosas que están reconfigurando el tablero de inversión global. “El primer factor es la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre territorio iraní a fines de febrero, el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz (por donde pasa el 20% del petróleo que consume el mundo), prácticamente se detuvo. Irán respondió atacando buques. Ese escenario mantiene a los inversores en modo defensivo, cerrando posiciones de riesgo y buscando refugio”, afirmaron. Por otro lado, desde Sailing Inversiones resaltaron que el segundo factor es más estructural y tiene que ver con la inteligencia artificial. “Los avances recientes de compañías como Anthropic, OpenAI y Google pegaron fuerte en el sector de software. Para ponerlo en términos simples: hoy cualquier persona con conocimientos básicos puede desarrollar una aplicación funcional usando estas herramientas. Esto pone en jaque el modelo de negocio de las empresas de software como servicio (las que cobran por usuario una suscripción mensual)”, explicaron. Por lo tanto, y desde el lado de las inversiones, los analistas de Sailing Inversiones entienden que luce atractivo tomar posturas conservadoras y de compañías que se benefician del rally del petróleo. “Lo razonable es mantener las posiciones en oro, que viene funcionando como refugio natural en este contexto de incertidumbre geopolítica. También tiene sentido aumentar la exposición a empresas productoras de petróleo y gas natural licuado, que se benefician directamente del salto en los precios energéticos por la crisis en Hormuz”, afirmaron. Finalmente, sobre las tecnológicas, desde Sailing Inversiones se mantienen con cautela, al menos de corto plazo. “Va a haber oportunidades en tecnológicas, sin duda. Pero no creo que sea ahora. Primero hay que dejar que el mercado digiera tanto el impacto de la inteligencia artificial sobre los modelos de negocio como la incertidumbre geopolítica. Cuando esas aguas se calmen, ahí sí habrá precios atractivos para volver a entrar. La paciencia, en este contexto, es la mejor inversión”, afirmaron. Pablo Lazzati CEO de Insider Finance, también se mantiene con cautela con las acciones en Wall Street. “Por ahora no vemos un punto claro de entrada en acciones de Estados Unidos. La principal razón es la incertidumbre sobre la duración del conflicto con Irán, que hoy sigue siendo el principal factor de volatilidad en los mercados globales”, afirmó. Además, Lazzati remarcó que la clave sobre la dinámica de las acciones en EEUU dependerá de la duración del conflicto bélico. “Si el conflicto se prolonga durante semanas o incluso meses, es probable que continúe la presión sobre los mercados financieros, especialmente por el impacto que tiene el precio del petróleo sobre la inflación y la política monetaria. En la medida en que empecemos a ver señales de desescalada del conflicto, ahí sí podríamos empezar a encontrar mejores puntos de entrada en acciones estadounidenses, aprovechando eventuales correcciones que deje este contexto de incertidumbre”, sostuvo. El inicio de la guerra entre EEUU e Irán hizo que el mercado tema sobre el impacto macro a nivel global. La disparada del precio del curdo a partir de la guerra volvió a encender las alarmas inflacionarias, haciendo que el mercado vea una Fed más contractiva en el futuro en su política monetaria. Antes del inicio de la guerra, el mercado esperaba ver dos recortes de tasas este año y otra baja de tasas en 2027. Sin embargo, ahora solo ve un recorte de tasas hasta fin de 2027, es decir, una Fed más con política monetaria. Esto tuvo un impacto directo sobre los bonos, haciendo que suban las tasas de interés, anticipándose a una Fed menos laxa. Como segunda derivada, las acciones también sufrieron ya que se contagiaron de la baja en los bonos a la vez que, tasas de interés mas altas hacen que el valor actual de los papeles sea menor por cuestiones fundamentales, afectando el precio de la rneta variable actual. En base a este contexto, los analistas recomiendan selectividad a la hora de incorporar papeles en las carteras. Desde Balanz agregaron que la escalada del conflicto en Oriente Medio está reavivando los temores inflacionarios globales, ejerciendo una presión inmediata sobre la renta variable alrededor del mundo. “Con excepción de Noruega, que es exportador de petróleo, todos los principales índices accionarios vienen mostrando caídas desde el inicio del conflicto. La reacción de las acciones se puede entender en dos dimensiones. Por un lado, los índices que más venían subiendo en el año son los que más están cayendo en marzo en una reversión del momentum y por otro, la vulnerabilidad geográfica al petróleo”, dijeron. Además, agregaron que el endurecimiento de las condiciones financieras se suma a la preocupación por el crecimiento real. “Más allá del impacto inmediato en los precios, la persistencia del conflicto amenaza con erosionar el crecimiento económico, configurando un escenario de estanflación que sería especialmente dañino para la renta variable. No obstante, no es nuestro escenario base”, indicaron. Desde el lado de las inversiones, anticipan una continuidad en la volatilidad en los mercados globales. “Dada la naturaleza del conflicto y lo acontecido hasta ahora, no consideramos que escenarios más extremos para el precio del petróleo tengan una probabilidad muy baja, por lo que resulta necesario monitorear la situación. En el corto plazo, es esperable que los activos de riesgo incorporen una prima por eso, al menos mientras la incertidumbre es muy elevada”, indicaron. Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, explicó que dentro del sector tecnológico, desde hace 3 meses existe una divergencia entre el consenso de las expectativas de las ganancias de las empresas software hacia adelante respecto de su performance. Es decir, el mercado mantiene optimismo, aunque caen las acciones. “La caída en acciones tecnológicas está ayudando a traer algunas valoraciones a niveles más atractivos o relativos a la historia, y creemos que en muchos casos pasa a ser puntos de entrada”, indicó Álvarez. Desde el lado de las oportunidades, Álvarez ve valor en acciones de Nvidia y Microsoft. “Creo que Nvidia pueda ser una de las empresas que mayor nivel de cash flow genere este año. Y por el otro lado, en lo que es más tech en general, vemos oportunidades en empresas como Microsoft. Su estrategia, sus márgenes y las expectativas de crecimiento hacia adelante, creemos que Microsoft ha sido golpeada un poco de más y vemos algún punto de entrada a estos niveles actuales”, indicó el CEO de Fincoach. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, encuentra oportunidades en medio de la caída. Por un lado destacó a Microsoft y Mercado Libre dentro del sector tecnológico. “En el caso de Microsoft, la corrección es del -15.8% en 3 meses, Opera con múltiplos P/E forward en 24.2 veces ganancias, con sólidas perspectivas de crecimiento por IA. En el caso de Mercado Libre, cae -16.7% en 3 meses y opera en mínimos de 52 semanas, pero crece ingresos al 39% anual. Pese a downgrade de JPMorgan, los fundamentales superan expectativas y el crecimiento en Brasil es potente”, detalló. Por otro lado, y fuera del sector tecnológico, Waitzel recomiendan también Visa y acciones de Brasil. “En el caso de Visa, esta cae -11.7% en 3 meses. Tiene buenos fundamentals, con un margen EBITDA que luce insuperable (70.1%), así como un ROE del 52.8%, y upside de 16.9%. sobre Brasil, nos gusta el EWZ, el cual permite exposición diversificada al país vecino y que que se beneficia del ciclo de commodities y ofrece cobertura frente a shocks localizados en Argentina”, puntualizó.