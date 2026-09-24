A fines de agosto de 2021, un ahorrista con $ 100.000 tenía varias alternativas para intentar proteger su dinero. Entre las opciones figuraban dejarlo en un plazo fijo, comprar dólares MEP, invertir en acciones a través del Merval o apostar por Bitcoin. Cinco años después, esa elección marca diferencias de millones de pesos .

La opción que más ganancias habría dado es el Merval. Quien compró el índice el 31 de agosto de 2021 llegó a tener, al 31 de agosto de 2026, unos $ 3.964.000. Le siguen Bitcoin, con unos $ 1.503.000, el plazo fijo tradicional, con $ 1.279.000, y el dólar MEP, con $ 901.870.

Pero los números en pesos cuentan solo una parte de la historia. En esos cinco años, los precios se multiplicaron por 24, y solo una de las cuatro inversiones analizadas logró que el dinero creciera más que la inflación.

¿Cuánto rindió cada inversión en cinco años?

El cálculo toma $100.000 invertidos el 31 de agosto de 2021 y compara su valor cinco años después, al 31 de agosto de 2026.

Inversión Valor al 31/8/2026 Suba en pesos Merval $3.964.490 +3.864% Bitcoin $1.503.490 +1.403% Plazo fijo tradicional $1.279.250 +1.179% Dólar MEP $901.870 +802%

Merval

El principal índice de acciones argentinas pasó de 76.452 a 3.030.933 puntos. El capital se multiplicó casi por 40.

Bitcoin

La criptomoneda pasó de u$s 47.130 a u$s 78.570. Comprada con dólares MEP, la inversión se multiplicó por 15 en pesos.

Plazo fijo

Con un plazo fijo tradicional a tasa fija, renovado cada 30 días con reinversión de capital e intereses, el depósito multiplicó el monto inicial casi por 13.

Dólar MEP

Con $ 100.000 se compraban unos u$s 587 a $170,26 cada uno. Al cierre, con el dólar a $1.535,52, el capital se había multiplicado por 9.

La opción que más ganancias habría dado es el Merval. Shutterstock

¿Qué inversión le ganó a la inflación?

Según el INDEC , la inflación acumulada entre agosto de 2021 y agosto de 2026 fue del 2.305%. Para no perder poder de compra, los $100.000 tendrían que haberse convertido en unos $2.405.000.

Solo el Merval superó esa cifra. Las otras tres opciones analizadas multiplicaron los pesos, pero hoy ese dinero compra menos que hace cinco años.

Merval: ganancia real del 64,8%.

Bitcoin: pérdida real del 37,5%.

Plazo fijo tradicional: pérdida real del 46,8%.

Dólar MEP: pérdida real del 62,5%.

¿Convino más el plazo fijo o el dólar?

En este período, el plazo fijo tradicional rindió más que el dólar MEP. La cotización del dólar se multiplicó por 9, mientras que el depósito renovado mes a mes lo hizo casi por 13.

Incluso medido en moneda estadounidense, el plazo fijo quedó adelante. Los $100.000 iniciales equivalían a u$s 587 al dólar MEP del 31 de agosto de 2021. Al 31 de agosto de 2026, el plazo fijo valía unos u$s 833, mientras que quien había comprado dólares seguía teniendo los mismos u$s 587.

Se utilizó el dólar MEP porque, en agosto de 2021, era la forma legal de comprar dólares sin el límite mensual que regía para el dólar oficial.

Sin embargo, que el plazo fijo haya superado al dólar no significa que haya sido una buena inversión. La inflación acumulada en estos cinco años se comió el rendimiento real de ambos: el plazo fijo perdió un 46,8% de poder de compra y el dólar, un 62,5%.

Para comparar las cuatro inversiones en moneda estadounidense, se tomó como punto de partida el equivalente de $100.000 en dólares MEP al 31 de agosto de 2021.

Inversión Valor al 31/8/2021 Valor al 31/8/2026 Merval u$s 587 u$s 2.582 Bitcoin u$s 587 u$s 979 Plazo fijo tradicional u$s 587 u$s 833 Dólar MEP u$s 587 u$s 587

¿Cómo se hizo el cálculo?

Plazo fijo: depósito tradicional a tasa fija, no ajustable por UVA. Se calcularon 60 renovaciones de 30 días con la tasa promedio mensual del BCRA para depósitos de 30 a 44 días, en el tramo de $ 100.000 a $ 499.999.

Dólar MEP: cotización de venta al cierre de cada fecha.

Merval: valor de cierre del índice. No incluye dividendos.

Bitcoin: precio de cierre en dólares, convertido a pesos con el dólar MEP.

Inflación: índice de precios al consumidor nacional del INDEC.

El cálculo no incluye comisiones ni impuestos.

¿Qué tener en cuenta antes de invertir?

Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Un período distinto puede arrojar un ranking completamente diferente.

Las acciones y las criptomonedas tienen mucha volatilidad: su valor puede caer con fuerza en poco tiempo. El plazo fijo tradicional, en cambio, ofrece un rendimiento conocido de antemano.