Más presión sobre el dólar: por qué hay más demanda de cobertura y qué pasó con las reservas del BCRA

El deterioro de los activos argentinos se profundizó en las últimas horas. El riesgo país trepó hasta los 628 puntos básicos, aunque luego moderó la escalada y se ubica en 611 unidades, el mismo valor que marcó el 6 de abril de este año y aún por arriba de las 600, un nivel psicológico clave que no quebraba desde hace cinco meses.

Los bonos argentinos han sufrido fuerte este mes y ese sendero se acentuó en la rueda de hoy con una suba de 33 puntos desde los 578 que había marcado en el cierre previo.

El movimiento refleja una nueva venta de bonos soberanos en dólares, que vuelven a perder terreno y obligan al mercado a exigir rendimientos cada vez más altos para mantener exposición a la deuda argentina.

En un contexto en el que el Tesoro continúa financiándose principalmente en el mercado local, un riesgo país por encima de los 600 puntos vuelve a alejar la posibilidad de acceder al mercado voluntario de deuda internacional en condiciones más favorables.

La presión sobre la deuda argentina también encuentra un contexto internacional menos favorable. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos permanecen en niveles elevados, lo que reduce el apetito por activos de mayor riesgo, mientras los inversores siguen atentos al panorama financiero local y a las próximas necesidades de financiamiento del Gobierno.

Bonos bajo presión

Los bonos soberanos en dólares continúan operando en baja y explican prácticamente la totalidad del avance del riesgo país. Entre los títulos con mayores retrocesos de la jornada se destacan el Global 2046 (-1,06%), el Global 2041 (-0,84%), el Global 2029 (-0,76%) y el Bonar 2038 (-0,69%), en un mercado que sigue mostrando mayor castigo sobre los tramos largos de la curva.

La persistencia de rendimientos de dos dígitos refleja que el mercado continúa demandando una prima elevada para financiar al soberano argentino, aun cuando el contexto internacional no muestra movimientos de similar magnitud.

El Merval opera en rojo

Las acciones locales tampoco logran desacoplarse del deterioro de la deuda. El S&P Merval retrocede alrededor de 1,05%, con predominio de bajas entre los papeles líderes.

Entre las acciones que más caen sobresalen YPF (-2,25%), Edenor (-2,06%), Ecogas (-2,04%) y BYMA (-2,04%), reflejando un clima de mayor cautela entre los inversores.

Los ADR acompañan las pérdidas

En Wall Street, los certificados argentinos también muestran mayoría de bajas. Las mayores caídas corresponden a YPF (2,84%), Bioceres (2,72%), Transportadora de Gas del Sur (2,50%) y Banco Macro (2,23%).

La debilidad de los ADR se da pese a que la corrección de los mercados internacionales resulta más acotada, una señal de que el castigo vuelve a concentrarse sobre el riesgo específico de Argentina.

A este escenario se suma la caída del precio internacional del petróleo. El Brent retrocede 3,18% y cotiza en torno a u$s 103,2 por barril, lo que agrega presión sobre las compañías energéticas, uno de los sectores de mayor ponderación dentro del mercado accionario argentino.