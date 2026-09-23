Para muchos usuarios, la app de Mercado Pago es el lugar donde se cobra el sueldo, se paga la luz y se carga la SUBE. Pero el dinero que queda en la cuenta entre un gasto y otro también puede ponerse a trabajar .

La billetera virtual ofrece la posibilidad de invertir sin salir de la app, sin abrir una cuenta en un banco o una cuenta comitente en una sociedad de bolsa y con montos accesibles para cualquier usuario.

Las alternativas son tres fondos comunes de inversión: Mercado Fondo, MP Ahorro y MP Empresas Argentinas. Se diferencian por el nivel de riesgo y el tiempo que tarda el dinero en volver a la cuenta. Ninguno cobra por entrar ni por salir.

Cuánto dinero se necesita para invertir en Mercado Pago

En los fondos MP Ahorro y MP Empresas Argentinas -que pueden encontrarse en la ventana “Inversiones” de la app- el monto mínimo para invertir desde la app es de $ 100.

En Mercado Fondo, no hay monto mínimo para generar rendimientos.

No hay un máximo y tanto invertir como retirar el dinero es gratis.

Qué fondos se pueden operar en Mercado Pago

Un fondo común de inversión junta el dinero de muchas personas y lo invierte en distintos activos, como plazos fijos, bonos o acciones. Estas son las tres opciones:

Mercado Fondo MP Ahorro MP Empresas Argentinas En qué invierte Cuentas remuneradas, plazos fijos y otros productos que se pueden convertir en efectivo rápidamente Bonos del Estado, obligaciones negociables (deuda de empresas) y plazos fijos Acciones de las principales empresas del país, de sectores como bancos, energía y petróleo y gas Riesgo Bajo Bajo Alto Cuándo se puede usar el dinero En cualquier momento Al día hábil siguiente Al día hábil siguiente

La billetera virtual ofrece la posibilidad de invertir sin salir de la app Mercado Pago / Shutterstock

Mercado Fondo: el dinero siempre a mano

Su objetivo es cuidar el dinero y que esté disponible en todo momento. El manual oficial lo señala como ideal para perfiles conservadores.

No es lo mismo que tener el dinero en la cuenta. El saldo de Mercado Pago no genera ganancias por sí solo: para que rinda, hay que activar los rendimientos. Desde ese momento, todo el dinero de la cuenta se invierte automáticamente.

Para el usuario, nada cambia: ve su saldo y lo usa como siempre para pagar, transferir o sacar efectivo. La ganancia se suma todos los días.

MP Ahorro: un poco más de ganancia, sin grandes sobresaltos

Invierte en bonos, que son préstamos al Estado o a empresas a cambio de intereses, y en plazos fijos. Al ser renta fija, los pagos se conocen o se pueden prever de antemano.

Su valor puede variar un poco según el mercado, pero busca ser una opción estable. Según la app, es ideal para quienes buscan algo más de ganancia que en Mercado Fondo, sin grandes sobresaltos. Allí figura como “Bonos, plazos fijos y más”.

MP Empresas Argentinas: más riesgo, para el largo plazo

Invierte en acciones, que son partes del capital de las principales empresas del país. Quien las compra participa de sus ganancias y de su crecimiento, pero también de sus pérdidas.

Al ser renta variable, no se sabe de antemano cuánto se va a ganar: el valor depende de cómo les vaya a las empresas y al mercado, y puede subir o bajar todos los días. Por eso es la opción de mayor riesgo, aunque también la que ofrece la posibilidad de ganancias más altas. Los mejores resultados suelen verse con el paso del tiempo.

Las alternativas son tres fondos comunes de inversión: Mercado Fondo, MP Ahorro y MP Empresas Argentinas Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Cuánto cobra Mercado Pago por invertir

Cada fondo cobra un honorario anual por la administración, más un 0,05% más IVA del banco que custodia el dinero:

Mercado Fondo: entre 0,94% y 1,94%.

MP Ahorro: entre 1,45% y 2,45%.

MP Empresas Argentinas: entre 2,15% y 3,15%.

No hay que pagar nada aparte: la ganancia que muestra la app ya tiene estos costos descontados.

Cómo invertir y retirar el dinero

En Mercado Fondo, basta con tocar “Activar rendimientos” y aceptar los términos y condiciones. Los rendimientos comienzan a acreditarse una vez activada la inversión y pueden verse reflejados dentro de los primeros días hábiles. Para dejar de invertir, hay que entrar a “Rendimientos en pesos” y tocar “dejar de generar rendimientos”.

En MP Ahorro y MP Empresas Argentinas, todo se hace desde la pestaña “Inversiones”:

Tocar “Invertir” o “Retirar dinero”. Elegir el fondo. Escribir el monto y confirmar.

El dinero se acredita al día hábil siguiente. Mientras la operación figure “en proceso”, se puede cancelar.

Pueden invertir los menores de edad

Sí, pero solo en Mercado Fondo. Los chicos de 13 a 17 años pueden hacerlo con autorización de su madre, padre o tutor, que queda como titular de la inversión.

El adulto también tiene que invertir en el fondo. Si retira su dinero, el del menor también deja de estar invertido.

Es seguro invertir en Mercado Pago

Los fondos están regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los administra Mercado Pago Asset Management S.A., y el dinero está custodiado por Banco Industrial S.A.

Aun así, las inversiones no son depósitos bancarios ni tienen su garantía, y existe la posibilidad de perder parte del dinero. Los impuestos que se generen corren por cuenta del usuario.