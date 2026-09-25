En 1994 Robert de Niro inauguró un restaurante en Nueva York. 32 años después es una marca de hoteles de lujo valuada en más de 1300 millones.

Robert De Niro es mundialmente conocido por películas como Taxi Driver, Toro salvaje o Uno de los nuestros, pero en su faceta empresarial ha construido una historia paralela menos conocida, pero también fascinante.

En 1994, el actor se asoció con el chef japonés Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper y juntos inauguraron el primer Nobu en el barrio neoyorquino de TriBeCa, un restaurante que acabaría dando nombre a una de las marcas más reconocibles de la hostelería de lujo.

Más de tres décadas después, aquel local, con capacidad para unas 150 personas, se ha transformado en un grupo con decenas de restaurantes, hoteles y residencias en varios continentes, valorado en unos 1300 millones de dólares.

El estado actual de Nobu Tribeca, el primer restaurante de la cadena abierto en Nueva York. Nobu New York

¿Cuál es el origen de Nobu?

La historia comenzó años antes de aquella apertura. De Niro conoció a Matsuhisa en el restaurante que el chef tenía en Beverly Hills, inaugurado en 1987, y quedó impresionado por su cocina nikkei, una combinación de técnicas japonesas con ingredientes y sabores peruanos que Matsuhisa había desarrollado durante sus años en Perú.

El actor propuso al chef abrir un local en Nueva York, pero Matsuhisa se mostró reticente tras haber sufrido varios fracasos empresariales. Finalmente, ambos se asociaron con Meir Teper y el primer Nobu abrió en TriBeCa en 1994.

El restaurante, frecuentado desde el principio por figuras del cine, la música, las finanzas y la moda, popularizó platos que se volvieron emblemáticos, como el bacalao negro con miso.

Del restaurante al negocio hotelero de lujo

El gran salto llegó en 2013, cuando la marca entró en el sector hotelero con su primera propiedad, dentro del complejo Caesars Palace de Las Vegas.

La apuesta trasladó al alojamiento la estética de los restaurantes, de inspiración japonesa, con la gastronomía como núcleo de la experiencia.

A partir de ahí, el modelo se replicó por el mundo, y en 2017 el grupo sumó un segmento aún más lucrativo: las residencias de marca, en las que un promotor aporta el terreno y la inversión mientras Nobu pone su nombre, su diseño y sus servicios.

Hoy, la compañía cuenta con más de 50 restaurantes y una amplia red de hoteles, con nuevas aperturas previstas en distintos mercados.

Cuánto vale hoy la marca Nobu

Al tratarse de una empresa de propiedad privada (no cotiza en la bolsa de valores), Nobu Hospitality no publica informes financieros abiertos con una valuación oficial diaria.

Sin embargo, la valoración estimada del negocio se calcula en base a una operación realizada en 2024. Crown Resorts, en manos del gigante de las inversiones Blackstone, transfirió una participación del 20% de Nobu a otro de sus fondos de inversión por 180 millones de dólares.

La transacción elevó la valoración del conjunto de la empresa hasta los 1300 millones de dólares.

El restaurante de Nobu en Madrid. Nobu Madrid

El negocio empresarial que superó a la figura de Robert de Niro

Uno de los rasgos más llamativos del proyecto es que, a diferencia de otras marcas impulsadas por celebridades, De Niro no ocupa el primer plano de la comunicación.

Son la cocina de Matsuhisa y la estética japonesa las que articulan la identidad de cada propiedad, lo que diferencia al grupo de otros negocios hoteleros ligados a figuras del espectáculo.

Así, el modelo no depende de la fama de sus fundadores, sino de poder replicar una experiencia gastronómica y estética reconocible en cualquier mercado. En España la marca ya cuenta con establecimientos en Ibiza, Marbella, Barcelona, San Sebastián y, desde septiembre de 2026, Madrid, con un hotel en la calle Alcalá.