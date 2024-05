Créditos hipotecarios UVA: el cepo cambiario ahora traba las compras con dólar MEP

Mientras avanzan los anuncios de los créditos hipotecarios UVA de los distintos bancos, los deudores no están habilitados a comprar dólar MEP sin pasar por un "parking" de los bonos, por lo cual la Comisión Nacional de Valores estudia cómo puede remover rápidamente ese punto.

Es complejo, como todas las excepciones, pero lo van a analizar. Por ahora, sin dólares contantes y sonantes no se van a poder cerrar operaciones inmobiliarias en divisas.

La operación inmobiliaria se debe dar en simultánea: al momento que la persona accede al crédito en pesos, debe poder comprar dólar MEP al tipo de cambio de ese día para entregárselos al vendedor de la casa, que siempre quiere dólares y no pesos.

Real estate

La volatilidad en el tipo de cambio de estos últimos días no le vino para nada bien al sector inmobiliario, ya que las operaciones suelen frenarse cada vez que se dispara la divisa. La estabilidad en el dólar financiero y blue es clave para impulsar los créditos hipotecarios UVA.

El problema si sacan el parking al MEP es que puede subir la cotización y, por ende la brecha cambiaria, y llevar a una suba del blue, ya que el MEP es una suerte de su hermano mayor, que le marca el precio.

De ahí que el regulador debería sacar una excepción para todos los tomadores de créditos hipotecarios UVA para que puedan acceder al dólar Bolsa en el mismo momento, sin tener que esperar el parking.

Demanda MEP

Claro que esto provocaría una mayor demanda de dólares en la Bolsa por 'fichas grandes', como le dicen en la jerga cuando se compran desde u$s 100.000, que es el valor de una propiedad promedio a la que se podría acceder.

Lo cierto es que todos los bancos grandes se subieron a esta movida de los hipotecarios, para evitar perder market share frente a sus competidores.

Agenda de CNV

La agenda de corto plazo que persigue la CNV pasa por la normalización del mercado de capitales, que desde luego incluye la salida del cepo, todo ello en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

Aseguran puertas adentro que no van a sacar ninguna resolución que no esté coordinada con ellos sobre este tema. Por lo pronto, apuntan a que no haya estas regulaciones anormales, de esas que no existen en otros países del mundo, en el corto plazo.



Mientras, en el mediano y largo plazo apuntan al desarrollo del mercado de capitales, además de liberar trabas y darle volumen a los instrumentos que ya hoy existen. Claro que para eso se requiere tener moneda, que es parte de la política económica.

Sacar trabas

En principio, quieren remover todas las trabas que no tienen sentido y apoyar todos los instrumentos para que los participantes desarrollen y capten el dinero que haya en el mercado.

De esta manera, pretenden lograr que los inversores se encuentren con los demandantes de crédito de mediano y largo plazo, que es en definitiva de lo que se trata el mercado de capitales.

Escollos

Para el Gobierno, el mercado de capitales argentino tiene dos problemas. En primer lugar, el hecho de no tener los inversores institucionales clásicos que tienen los demás mercados, como serían los fondos de pensión, lo cual restringe mucho la demanda de los inversores.

El segundo problema tiene que ver con la educación financiera y resulta hasta paradójico, porque la Argentina es un país donde cualquiera es su CFO. Recomiendan a unos y otros si conviene dólar MEP, contado con liqui o plazo fijo. Sin embargo, no son tan sofisticados en otras cuestiones, como comprar una obligación negociable.