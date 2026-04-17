El puntaje de crédito no es una cifra estática, sino una radiografía de la conducta financiera a lo largo del tiempo. Para determinar el score, se cruzan diversos datos del historial crediticio, según enumera Gabriel García Mosquera, Gerente General de Equifax Argentina. Ellos desarrollaron modelos que analizan variables específicas para predecir la capacidad de pago de una persona en un horizonte de 12 meses. Es importante aclarar que este indicador no evalúa la riqueza o el patrimonio, sino la responsabilidad y consistencia en el manejo de las deudas. Se debe tener en cuenta: En el mercado argentino, el rango estándar oscila entre 1 y 999 puntos. No obstante, no existe una línea universal que separe lo “bueno” de lo “malo”. Cada institución bancaria o financiera establece sus propios límites de riesgo según sus políticas internas, el segmento de clientes que busca y el contexto económico del momento. La clave es la predictibilidad. Algunas acciones directas incluyen: Hoy en día, el scoring es un motor fundamental en la digitalización de los bancos. Permite que las aprobaciones de tarjetas o créditos personales sean casi instantáneas. Sin embargo, no es el único factor decisivo. Las entidades lo utilizan como un componente más dentro de una evaluación integral que incluye otros requisitos de sus propias políticas de riesgo. El scoring es un organismo vivo que se actualiza permanentemente. Si existieron atrasos previos, la mejora no es inmediata pero sí constante. A medida que se regularizan las deudas y se encadenan meses de buen comportamiento, el impacto negativo de la mora se diluye, reflejando una tendencia positiva en la ventana de tiempo analizada. García Mosquera hace hincapié que contar con un buen score funciona como una carta de presentación ante el sistema: Para quienes aún no tienen historial, el camino comienza con pequeños compromisos: contratar una tarjeta con límite bajo o servicios a nombre propio, pagar siempre a término y evitar el sobreendeudamiento inicial. La construcción de una salud financiera sólida empieza con el control y conocimiento del reporte comercial propio.