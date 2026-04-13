En un extenso comunicado, el Banco de la Nación Argentina explicó este lunes el procedimiento por el cual aprueba los créditos hipotecarios y el modo por el cual los empleados públicos quedaron abarcados para poder aspirar a la línea +Hogares de la entidad. Según informó la entidad, el proceso para el tratamiento de las solicitudes se inicia con un único punto de entrada: la página web del banco. Hasta la fecha, unas 425.000 solicitudes fueron ingresadas por esa vía . Luego de eliminar pedidos realizados varias veces por un mismo solicitante y otro tipo de errores, la cantidad de clientes que presentaron solicitudes asciende a unas 246.000. Varios de estos clientes desistieron de la propuesta comercial que les remitió el banco o no lograron sumar cotitulares o codeudores por el monto suficiente como para acceder a la vivienda que pretendían o su “scoring” crediticio (las de los titulares y codeudores) era insuficiente. A la fecha, el Banco lleva otorgada efectivamente unas 27.000 hipotecas a las que deben agregarse unas 3200 en la etapa final (a unos 51 días de escriturar). “Los volúmenes involucrados hacen evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad. Desde el 12 de enero de 2026 el proceso fue automatizado en su totalidad", explicó el Nación. En el comunicado, el Nación reseña que “durante algunos meses del segundo semestre de 2024, los bancos privados hicieron propuestas muy agresivas sin límite de monto para la vivienda a comprar, lo que llevó al Banco a suspender temporariamente el tope para la compra de segunda vivienda durante algunos meses" Luego, los bancos privados fueron abandonando la operatoria hipotecaria dejando prácticamente al banco en soledad, “durante unos pocos meses y a fin de abastecer a la gran demanda que recibió de algunos clientes alta renta de otros bancos (logrando su objetivo de anclar buenos clientes a largo plazo), suspendió temporariamente el límite para la adquisición de primera vivienda", indicó BNA. La cantidad de clientes que tomaron alguna de las líneas hipotecarias del banco para adquirir viviendas cuyo valor superó alguno de los dos límites suspendidos transitoriamente (actualmente son del 210.000 UVA para primera vivienda y 250.000 UVA para segunda vivienda) llega a unos 1186 casos por un valor promedio de 132.270 UVA para primera vivienda y 197.448 UVA para segunda vivienda. La Unidad Valor Adquisitivo equivale hoy a $ 1874, es decir, u$s 1,34, aproximadamente Con la apreciación del peso en términos reales (el nivel de precios se incrementó más que el tipo de cambio), el saldo adeudado de una Hipoteca en UVA medido en dólares se incrementa con el tiempo. Por ejemplo, si una persona hubiera sacado un préstamo hipotecario de 97.000 UVA en julio de 2024, en ese momento hubieran representado u$s 100.000. Hoy, la misma cantidad de UVA representan unos u$s 130.000 . Cuando se analiza el valor adeudado de un préstamo en UVA, el saldo en pesos y en dólares ha crecido por lo que dicho saldo no equivale al valor original del préstamo. Explicó el BNA que en el contexto de la desregulación desplegada a partir del decreto70/2023, con el cual las empresas públicas “no gozarán de ninguna prerrogativa … ni podrán disponer de ventajas en la contratación de bienes y servicios, se dispuso que dichos organismos debían “impulsar procesos competitivos y transparentes con el fin de procurar la provisión de bienes o servicios”, incluido el de pago de haberes a su personal. La Jefatura de Gabinete de Ministros, en la reglamentación del decreto 747/2024, a través de la Decisión Administrativa 9/2025 instruyó a los organismos a que, en el proceso licitatorio que debían llevar adelante para la contratación del servicio de pago de haberes, al momento de la adjudicación deberían “tomar especial consideración al otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales” a su “personal”. Esa oferta que realizarían los bancos oferentes no distinguía entre empleados o funcionarios. Con esta y otras pautas generales comunes a todos que fueron establecidas en un “Acuerdo Marco” aprobado por Jefatura de Gabinete (DA JGM 9/2025) los organismos llevaron adelante licitaciones. A fin de poder presentar ofertas competitivas en las licitaciones, el BNA realizó pequeños ajustes a la línea “+ Hogares con BNA” que ya se encontraba operativa en el mercado, creando la línea “+Hogares con BNA Sector Público”, con: Estos ajustes resultaron coincidentes con las propuestas presentadas por los principales bancos con los que compitió. El BNA resultó ganador en 63 de las 67 licitaciones (94%). Una vez que éstas fueron adjudicadas, tanto el pliego como la oferta se transformaban en una obligación contractual para las partes, por lo que todo el “personal” incluido en la nómina que cada organismo debía remitir al banco, tenía derecho a acceder a los productos y servicios que el banco ofertó en la licitación, incluida la línea de préstamos hipotecarios para la vivienda, en la medida que cumplieran con los requisitos crediticios establecidos en la “+Hogares con BNA Sector Público”. La línea “+Hogares con BNA Sector Público”, como su nombre lo indica, no se limita a generar una oferta para aquellos organismos del Sector Público Nacional en los que el banco resultó ganador de la licitación de cuentas sueldos, explicó el Nación. La línea estaba también orientada a atraer cuentas sueldo de clientes de aquellos organismos en los que el banco no resultó ganador y de otros organismos y empresas del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal. Asimismo, esta línea generó una oferta de valor para las tres provincias y ochenta y ocho municipios de los que el banco es agente financiero, lo que permitió renovar algunos a plazos largos y conseguir nuevos. Aludiendo a la demanda de créditos por parte de funcionarios del Estado, explicó la entidad que respecto de las condiciones generales, “se encuentra contractualmente obligado a otorgar el crédito a toda solicitud de préstamo hipotecario que remita una persona incluida en la nómina de los organismos que cumpla con las condiciones técnicas, comerciales y crediticias establecidas en la línea (que formó parte de la oferta del banco en la licitación), no pudiendo discriminar por género, condición política, religión ni condición social, ni hacer valoración de modo alguno de la jerarquía, función, cargo o posición institucional del solicitante dentro del organismo en el que se desempeña“.