YPF Luz inauguró en Mendoza el Parque Solar El Quemado, el mayor complejo fotovoltaico de la Argentina y el primer proyecto aprobado bajo el RIGI que llegará a operación comercial plena. La obra, ubicada en el departamento de Las Heras, demandó una inversión de u$s 211 millones y tendrá una capacidad instalada total de 305 MW. El proyecto ya alcanzó la operación comercial parcial por 200 MW entre diciembre de 2025 y febrero de este año. La última etapa de 105MW está recibiendo las pruebas técnicas finales para obtener su habilitación comercial. Una vez finalizado ese proceso, El Quemado se convertirá en el primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en entrar en operación. El acto de inauguración contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. El Quemado fue el primer proyecto aprobado para el RIGI, con una inversión de u$s 211 millones. En el mapa más reciente de iniciativas adheridas, el esquema ya acumula 16 megaproyectos aprobados por casi u$s 30.000 millones en ocho provincias, con peso de energía, minería, infraestructura e industria. Con los 305 MW de capacidad instalada total, El Quemado representará alrededor del 11% de la potencia solar instalada de la Argentina. La energía generada será equivalente al consumo de más de 233.000 hogares, suficiente para abastecer la demanda residencial de la ciudad de Mendoza y de los departamentos de Las Heras y Lavalle, según informó YPF Luz. La energía del parque se comercializará a través del Mercado a Término de Energía Renovable (Mater), el esquema que permite a grandes usuarios contratar abastecimiento de fuentes renovables. El foco de negocio estará puesto en empresas, industrias y distribuidoras de todo el país, en línea con la estrategia de YPF Luz de crecer como proveedor de energía para clientes corporativos. El desarrollo de El Quemado también consolida la expansión solar de YPF Luz. La compañía había inaugurado en 2023 su primer parque solar, Zonda, en San Juan, con una primera etapa de 100 MW y una inversión de más de u$s 90 millones. Ese proyecto abastece a clientes industriales y marcó el ingreso de la generadora al negocio fotovoltaico. Durante la construcción, El Quemado empleó a más de 350 personas en el pico de actividad, con 87% de mano de obra local. El proyecto alcanzó, además, un 56% de integración de bienes y materiales de origen local, según los datos difundidos por la empresa. La obra incluyó la instalación de más de 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, 5800 trackers, 1170 inversores y 40 centros de transformación, sobre una superficie de 620 hectáreas. También se construyó una nueva estación transformadora conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con tecnología GIS, y un tendido de 180 kilómetros de fibra óptica para vincular los sistemas de control y protección. El proyecto fue desarrollado originalmente por EMESA en 2017 y luego tomado por YPF Luz. Para la compañía, se trata de su séptimo activo renovable y de un paso clave para alcanzar 1 GW de capacidad instalada renovable, un hito que Marín destacó durante la inauguración. “El parque El Quemado responde a la necesidad de nuestros clientes de contar con energía confiable y acorde a las exigencias del mercado”, señaló Mandarano. El CEO de YPF Luz remarcó, además, que la empresa se convirtió en la primera en operar bajo el RIGI y destacó el rol de proveedores, contratistas y autoridades para completar el proyecto. En paralelo a la inauguración, YPF Luz informó a la CNV que analiza alternativas de financiamiento para futuras iniciativas y para mejorar la liquidez de sus accionistas. Entre las opciones bajo evaluación figuran una eventual emisión de obligaciones negociables internacionales, una emisión de ON en el mercado local y una oferta global de acciones ordinarias, con la intención de registrar y listar sus papeles en los Estados Unidos y en la Argentina. La compañía aclaró que todavía no definió el tipo ni la cantidad de valores a ofrecer, ni el monto ni el momento de una eventual operación.