En las últimas semanas, las entidades financieras actualizaron las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días. Este miércoles, varios bancos volvieron a ajustarlas al alza y ya ofrecen rendimientos de hasta 33,5% anual. En este escenario de cambios constantes, resulta clave comparar las distintas alternativas antes de elegir dónde invertir, ya que la diferencia de rendimiento entre un banco y otro puede representar varios miles de pesos al mes. Este miércoles 18 de febrero, el Banco CMF, Banco VOII y Banco de Comercio encabezan el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5%. En segundo lugar, se ubica el Banco Meridian, con una TNA del 33,25% disponible tanto para clientes como no clientes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes: Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en un banco con una TNA del 33,5%, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 27.534,25. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.027.534,25.