El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos. El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco CMF, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5% para no clientes y clientes. Quien invierta $ 1 millón en un plazo fijo con una TNA de 33,5% obtendrá al término de 30 días un total de $ 1.027.900, lo que representa una ganancia neta de $ 27.900.