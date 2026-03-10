Los bancos de todo el país suspenderán la atención al público durante cuatro días en marzo de 2026. El cierre de los locales está previsto en el calendario oficial de este año, tomando en cuenta al cronograma de feriados. Como este 24 de marzo es el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde el Gobierno se determinó que el 23 sería día no laborable para permitir que se forme un puente turístico y así las personas puedan disfrutar de un fin de semana largo. Será el último descanso extendido con temperaturas agradables, antes de que el otoño avance y el clima se vuelva más frío. La medida fue confirmada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y obligará a millones de clientes a planificar sus trámites para evitar contratiempos. Las cuatro jornadas sin atención presencial ni cambiaria ocurrirán en: Estos días conforman un fin de semana largo oficial, por lo que ni las sucursales públicas ni las privadas abrirán al público. Aunque no se trata de un paro ni de una medida extraordinaria, la concentración de días no laborables genera este lapso de inactividad bancaria total de cuatro días. Se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado. Durante este período sin atención presencial, no estarán disponibles: Aunque las puertas de los bancos estarán cerradas, varios servicios seguirán funcionando para que puedas manejar tu dinero: