El calendario laboral en España marca un nuevo parate en la actividad bancaria durante mayo de 2026. El Día del Trabajador, que cae en viernes 1 de mayo, genera un puente de tres días consecutivos que afecta la atención en sucursales. Esto implica que muchos servicios presenciales quedarán interrumpidos temporalmente. El cierre de bancos durante el puente de mayo responde directamente al esquema de festivos nacionales. A esto se suma el fin de semana, lo que prolonga la inactividad en oficinas físicas. Sin embargo, no todos los servicios financieros se verán afectados de la misma manera. En este contexto, es clave entender qué operaciones seguirán disponibles y cuáles deberán esperar. La digitalización del sistema financiero permite que ciertas gestiones continúen activas, incluso durante días no laborables. El puente de mayo en España se configura a partir del festivo nacional del 1 de mayo. Al caer en viernes, permite encadenar tres días consecutivos sin actividad bancaria presencial. Esto incluye viernes, sábado y domingo, lo que genera un corte en la atención al público. En la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo también es festivo autonómico. Sin embargo, en 2026 coincide con sábado, por lo que no amplía el número de días sin atención bancaria. El calendario establece claramente que “aunque el festivo caiga sábado, no se traslada al lunes”. Esto implica que el cierre de bancos será igual en todo el país. No habrá diferencias significativas entre comunidades autónomas en cuanto a la duración del puente. La actividad se retomará con normalidad el lunes siguiente. A pesar del cierre de sucursales, muchos servicios bancarios seguirán funcionando con normalidad. La banca digital permite operar sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Esto resulta clave durante períodos de inactividad presencial. Entre las operaciones que se podrán realizar se encuentran transferencias online, pagos con tarjeta y uso de cajeros automáticos. Estas herramientas garantizan la continuidad de las operaciones más habituales. Los principales servicios disponibles serán: Sin embargo, algunas operaciones específicas podrían verse limitadas. Trámites que requieren validación presencial o gestión directa en oficina deberán esperar hasta la reapertura. El cierre de bancos durante el 1 de mayo responde al reconocimiento del Día del Trabajador como festivo nacional. Esta fecha está incluida dentro del calendario laboral oficial y afecta a múltiples sectores, incluido el financiero. Según el marco legal vigente, los trabajadores tienen derecho a disfrutar de días festivos retribuidos. En concreto, “en este precepto se reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de un mínimo de 14 días festivos retribuidos y no recuperables a lo largo del año”. Esto implica que las entidades bancarias suspenden su actividad presencial durante esa jornada. La medida se aplica en todo el territorio nacional y forma parte del funcionamiento habitual del sistema laboral. Ante el cierre de bancos durante el puente de mayo, es recomendable planificar las operaciones con antelación. Esto permite evitar inconvenientes en pagos, transferencias o gestiones urgentes. Una buena práctica es anticipar cualquier trámite que requiera presencia en oficina. También conviene verificar los límites de operaciones digitales y el correcto funcionamiento de las aplicaciones bancarias. Para evitar problemas, ten en cuenta estas recomendaciones: