El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el lunes 23 y martes 24 de marzo los bancos de todo el país permanecerán cerrados debido a un feriado nacional y a un día no laborable con fines turísticos. Durante esas jornadas no habrá atención en sucursales, no se podrá solicitar turnos y tampoco se realizarán gestiones presenciales. Las entidades retomarán su funcionamiento habitual el miércoles 25 de marzo. El cierre se debe al decreto de dos feriados: De esta manera, los bancos permanecerán cerrados durante cuatro días consecutivos: Mientras duren los días sin atención presencial, no estarán disponibles: Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios podrán seguir utilizando distintos canales operativos: Cada banco define sus propios límites diarios de extracción según el tipo de cuenta y el perfil del cliente. En la mayoría de los casos, estos topes pueden ampliarse desde el home banking o mediante la aplicación de cada entidad. A continuación, los montos vigentes en marzo son: