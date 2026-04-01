La Semana Santa 2026 ya tiene calendario confirmado y a menos de dos semanas de esta fecha tan esperada se debe verificar el reparto de festivos en España de acuerdo a la comunidad autonoma. El Jueves Santo no será día no laborable en todas las comunidades, mientras que el lunes 6 de abril ganará peso como jornada festiva en varias regiones. El inicio de una de las celebraciones más importantes del país ya marca la agenda. Este periodo marca uno de los mayores movimientos turísticos del año y un punto clave en el calendario laboral y escolar. El esquema festivo no será uniforme. Aunque el Viernes Santo (3 de abril) se mantiene como festivo nacional, las diferencias autonómicas vuelven a marcar el ritmo de la Semana Santa 2026. Además, estos fines de semana extra largos suelen marcar la agenda ya que las instituciones, las entidades gubernamentales y bancarias, ven afectado su normal funcionamiento. La Semana Santa 2026 se desarrollará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, aunque en algunas comunidades se extenderá hasta el lunes 6. Este periodo representa el primer gran puente festivo desde Navidad. El calendario litúrgico queda distribuido de la siguiente manera: En términos generales, las vacaciones abarcan desde Lunes Santo hasta Domingo de Resurrección, aunque pueden extenderse hasta el lunes en función del territorio. Además, en algunos calendarios escolares, el descanso puede comenzar incluso antes, lo que amplía el impacto económico y turístico del periodo. La Semana Santa 2026 impactará directamente en el funcionamiento del sistema bancario. Debido a la combinación de festivos y fines de semana, las sucursales pueden permanecer cerradas hasta 72 o incluso 96 horas consecutivas. Esto significa que en muchas regiones no habrá atención presencial durante jueves, viernes, sábado y domingo. La situación dependerá del calendario laboral autonómico, especialmente por el tratamiento del Jueves Santo y el Lunes de Pascua. Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los usuarios podrán seguir operando a través de canales digitales. Entre los servicios disponibles se incluyen retiros en cajeros automáticos, transferencias online, pagos con tarjeta y consultas de saldo. Según la distribución de festivos por comunidad autónoma, los bancos podrán permanecer cerrados entre 72 y 96 horas consecutivas, lo que afecta la atención presencial en todo el país. La clave está en cómo se combinan el Jueves Santo, el Viernes Santo y el fin de semana. A continuación, el detalle claro y ordenado por regiones para entender dónde habrá más días sin bancos. En estas regiones, el Jueves Santo sí es festivo, lo que genera el cierre más largo. Regiones afectadas En estos territorios, la Semana Santa 2026 provoca el cierre bancario más extendido. Las sucursales no abrirán durante cuatro días consecutivos, por lo que se recomienda anticipar cualquier trámite. Aquí se suma un factor extra: además del Jueves Santo, también es festivo el Lunes de Pascua. Aunque los bancos cierran 4 días (jueves a domingo), el parate general se extiende Regiones afectadas En estas comunidades, la Semana Santa 2026 genera un “efecto puente” más amplio, ya que muchas actividades administrativas se ven afectadas hasta el lunes. En este caso, el Jueves Santo no es festivo, por lo que el cierre es más corto. Aquí, la Semana Santa 2026 tendrá un impacto menor en la operativa bancaria presencial, aunque igualmente habrá tres días consecutivos sin atención. El movimiento de la Semana Santa 2026 no es arbitrario. Su origen se remonta al año 325, durante el Concilio de Nicea, donde se estableció que el Domingo de Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena posterior al equinoccio de primavera. Este criterio astronómico explica por qué las fechas cambian cada año. La festividad puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dependiendo del ciclo lunar. La influencia de la luna llena marca el inicio de la Semana Santa 2026, consolidando una tradición que combina religión, astronomía e historia. Esta conexión convierte a la festividad en un fenómeno cultural y científico a la vez. Además de su valor religioso, este sistema ha condicionado durante siglos la organización social, educativa y económica en España.