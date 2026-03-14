El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el ‘Gurú del Blue’, compartió su mirada sobre el presente del dólar, luego de que la divisa retomara la tendencia a la baja para quedar en $ 1420 para la venta. Si bien subió $ 5 en la última rueda de la semana, la divisa cerró la semana con una caída acumulada que la deja en el mismo valor en el que culminó febrero. Además, se ubica $ 60 por debajo de la cotización en la que terminó 2025 ($ 1480). En ese contexto, el experto en finanzas señaló que la Argentina atraviesa un proceso de “dolarización”, aunque advirtió que esto no significa necesariamente que el ahorro en moneda extranjera sea el mejor camino para los inversores en el corto plazo: “Se van a empomar de acá a la China”. Di Stefano dejó un mensaje clave para quienes apostaron por la divisa estadounidense en los meses previos: “Todos lo que compraron dólares antes del 26 de octubre se clavaron para toda la vida”. Respecto a la cotización futura del dólar, el analista marcó una hoja de ruta dividida en dos etapas para este 2026. Explicó que, en el corto plazo, el tipo de cambio se mantendrá bajo una fuerte presión bajista debido al ingreso masivo de la cosecha gruesa. “Hasta junio el dólar va a estar presionado“, precisó. Sin embargo, el pronóstico cambia para el segundo semestre año y anticipó que “ a fin de año va a terminar en $ 1750″: “Los que tienen que hacer operaciones de acá adelante midan muy bien lo que van a hacer porque vamos a tener mucha volatilidad del dólar, hacia abajo y hacia arriba en los próximos seis meses". Este reacomodamiento cambiario estaría impulsado por la volatilidad internacional y la evolución del conflicto en Medio Oriente. Para el analista, la guerra eleva el precio del combustible y, por transición, el de las materias primas agrícolas. En este contexto, explicó que el Estado debe hacer un esfuerzo fiscal enorme para sostener el piso del dólar y evitar un atraso cambiario letal. Además, Di Stefano expresó su preocupación por el “piso” de la cotización actual. “Roguemos a Dios que no baje de $ 1350″, advirtió ya que, en su visión, sería entrar en una “zona de peligro” que afectaría la rentabilidad de los sectores exportadores. En ese sentido, rescató el valor de los títulos públicos y señaló una oportunidad clara en la renta fija local. “Hoy el activo que más conviene es un bono en dólar argentino está dando un 10%“, explicó. Pero la recomendación más fuerte de Di Stefano no está en la City, sino en el campo. “Yo veo una suba del maíz muy importante, compraría semilla de maíz para el año que viene”, sugirió y añadió: “la relación stock-consumo está muy baja, los exportadores están comprando maíz a lo pavote”. Finalmente, el analista sentenció que el trigo para 2026 y el maíz para abril de 2027 ya mostrarán señales de precios altos en los mercados internacionales.