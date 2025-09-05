Caen los ADR y el S&P Merval borra baja inicial justo antes del test clave en la Provincia

La volatilidad vuelve a marcar el pulso del día en el mercado argentino en una jornada clave, ya que es la última antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Todo es incertidumbre de cara al lunes, pero hoy el mercado habla.

Las acciones argentinas ceden en Nueva York, pero en la plaza local pasan a terreno positivo, mientras la deuda soberana repunta, aunque con un volumen de operaciones limitado.

En la plaza local es una sesión volátil y más verde que roja para las acciones del Panel Líder con subas de más del 2% y caídas del mismo calibre. Así, el índice líder de BYMA trepa 1,3%. En tanto, en Wall Street, los papeles de empresas argentinas moderan la tendencia negativa y recortan 2,5% en línea con la dinámica del New York Stock Market (NYSE) que cae.

Sucede que el crecimiento del empleo en EEUU se enfrió notablemente el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo subió al nivel más alto desde 2021, lo que aviva los temores de que el mercado laboral pueda estar al borde de un deterioro más profundo.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 22.000 puestos en agosto, y las revisiones mostraron que el empleo se redujo en junio por primera vez desde 2020. La tasa de desocupación subió a 4,3 %, según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado este viernes.

Tras el dato, los operadores reforzaron las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en su reunión del 16 y 17 de septiembre, algo que el presidente Jerome Powell insinuó el mes pasado durante el simposio anual de Jackson Hole del banco central. El S&P 500 revirtió las ganancias iniciales y los bonos del Tesoro repuntaron.

La última sesión de mercado antes del domingo

La rueda de este viernes muestra una foto dispar para la deuda soberana en dólares. Los Bonares muestran una recuperación técnica luego de varios días de castigo: el AL29 avanza 0,2%, el AL30 gana 0,3% y el AL35 suma 0,1%. El rebote, sin embargo, luce limitado frente a caídas semanales que oscilan entre 2% y 6%, reflejo de que el humor inversor es frágil.

En los globales el tono es más tibio y heterogéneo. El GD29 apenas avanza 0,1% y el GD30 0,3% mientras que el GD35 retrocede 0,2% y el GD38 prfundiza su castigo con una baja pronunciada. Las pérdidas acumuladas del GD38 superan 5% en la semana y 10% en el último mes, señal de que la presión vendedora externa sigue latente.

Al respecto, Juan Ignacio Alra, portfolio de One618, señaló en declaraciones a El Cronista que, "Hoy se conocieron datos de empleo en Estados Unidos por debajo de lo esperado, lo que refleja cierta desaceleración en la economía y golpea de lleno a los mercados internacionales".

En ese contexto, los índices norteamericanos operan en baja, lo que derrame un efecto arrastre al resto de las plazas globales, y esto genera dudas sobre la posible baja de tasas de la Fed.

"En el plano local, el mercado muestra una postura más cautelosa que optimista. La lectura general indica que Javier Milei no tendría una victoria arrolladora, aunque la definición recién llegará en las urnas este domingo. Por otro lado, la de hoy en de los bonos argentinos no tiene fundamentos claros: el flujo es bajo, así que por ahora el movimiento parece más bien especulativo y no tan representativo", concluyó.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) agregaron que el oficialismo enfrenta un test político clave en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, y la deuda argentina lo refleja.

"La foto semanal tampoco resulta alentadora: con una rueda aún por delante, los soberanos acumulan una baja promedio de -2,6%. Este desempeño recoge la fuerte reacción negativa de los bonos en dólares frente a la intervención del Tesoro en el mercado cambiario", señalaron.

Resulta lógico que la deuda soberana exhiba volatilidad y que prevalezcan estrategias más conservadoras en la antesala de un resultado electoral incierto.

"Desde nuestra óptica, el mercado tendría en precios que la coalición peronista se impondrá este domingo por entre 3 y 7 puntos. Por el momento, esta mañana los bonos amanecen levemente al alza mostrando avances de hasta 0,2%. Veremos si el tono se extiende en el total de la rueda", concluyeron en PPI.