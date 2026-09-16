Los argentinos cuentan hoy con una oferta cada vez más amplia para invertir, desde acciones locales hasta Cedears y ETFs que permiten invertir en empresas internacionales. En ese ese escenario, seguir qué activos concentran más operaciones y cuáles lideran las subas o las bajas permite detectar hacia dónde se está dirigiendo el interés del mercado.

En ese contexto, Balanz dio a conocer su ranking diario de los instrumentos más operados por los inversores dentro de la plataforma. El relevamiento muestra cuáles son las apuestas que más dinero movilizan, qué compañías registraron las mayores ganancias de la jornada y cuáles quedaron entre las principales perdedoras.

Los datos de las últimas 24 horas muestran una combinación de sectores que siguen dominando las preferencias del mercado, con una fuerte presencia de empresas vinculadas con energía, inteligencia artificial, tecnología y activos relacionados con criptomonedas .

Tempus AI encabezó las subas y avanzó más de 10%

El Cedear de Tempus AI (TEM) fue el instrumento que registró la mayor suba porcentual de las últimas 24 horas, con un avance del 10,56%.

La compañía especializada en inteligencia artificial aplicada al sector de la salud despertó un fuerte interés entre los inversores luego de que su fundador y CEO, Eric Lefkofsky, presentara una perspectiva optimista sobre el crecimiento futuro del negocio durante la Conferencia Global de Atención Médica de Morgan Stanley.

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Según explicó la dirección de la empresa, Tempus AI espera seguir expandiendo sus ingresos tanto a través de sus servicios de diagnóstico como de su negocio de licenciamiento de datos, dos segmentos que se benefician del creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en medicina de precisión.

A esto se suman distintos avances recientes en el negocio. Tempus AI lanzó una iniciativa para construir una de las mayores bases de datos genómicas multimodales del sector sanitario, que busca combinar unas 100.000 secuencias genómicas completas vinculadas a enfermedades con información sobre resultados clínicos.

El objetivo es utilizar esos datos para impulsar el desarrollo y descubrimiento de nuevas terapias mediante inteligencia artificial. La iniciativa, además, puede fortalecer su base de datos propia y el negocio de licencias asociado.

La empresa también recibió financiación federal de ARPA-H para desarrollar agentes de inteligencia artificial autónomos aplicados a cardiología, luego de obtener aprobaciones de la FDA para algunas de sus herramientas de diagnóstico cardiovascular.

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El optimismo de Wall Street también se vio reforzado por una serie de mejoras en las recomendaciones de analistas, que destacaron la expansión de los márgenes brutos, una mayor disciplina financiera y la reciente transición hacia una rentabilidad ajustada positiva.

Cuáles fueron las inversiones que más subieron

Después de Tempus AI, el ranking de las mayores subas estuvo encabezado por una acción argentina y varios Cedears de compañías extranjeras:

Cedear Tempus AI (TEM): 10,56%

Acciones de Carboclor (CARC): 10,34%

Cedear Skyworks Solutions (SWKS): 5,52%

Cedear Braskem (BAK): 4,8%

Cedear Equinor (EQNR): 4,4%

Cedear Xerox (XROX): 4,32%

Cedear Thermo Fisher Scientific: 4,21%

Cedear Twilio (TWLO): 4,16%

Cedear Qualcomm (QCOM): 3,98%

Cedear Satellogic (SATL): 3,9%

Los instrumentos más operados del mercado

Más allá de las variaciones porcentuales, otro dato que siguen de cerca los analistas es el volumen operado. Este indicador permite identificar dónde están poniendo efectivamente su dinero los inversores y cuáles son los activos que concentran mayor liquidez.

En las últimas 24 horas, el ranking estuvo encabezado por YPF, que volvió a posicionarse como el instrumento más negociado del mercado.

El ranking de mayor volumen quedó conformado de la siguiente manera:

YPF S.A.: $ 27.363.841.630

Cedear Vista Energy (VIST): $ 22.642.626.200

Cedear Sandisk (SNDK): $ 13.914.785.800

Cedear iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT): $ 13.208.912.455

Grupo Financiero Galicia (GGAL): $ 11.244.275.270

Cedear Micron Technology (MU): $ 10.885.363.825

Cedear Meta Platforms (META): $ 9.643.338.500

Cedear Nvidia (NVDA): $ 9.108.135.330

Cedear MicroStrategy (MSTR): $ 8.591.771.200

Pampa Energía (PAMP): $ 7.738.888.980

Qué inversiones registraron las mayores caídas

En el otro extremo, algunos Cedears sufrieron fuertes retrocesos en las últimas 24 horas. El mayor descenso correspondió al Cedear de Coinbase Global (COIN), que cayó un 10%.

Le siguieron otros instrumentos vinculados principalmente con criptomonedas, tecnología y sectores de crecimiento: