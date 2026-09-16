En dónde ponen la plata los argentinos hoy: las inversiones que más ganan y las que pierden terreno
Acciones argentinas y Cedears concentraron buena parte de la operatoria de las últimas 24 horas, con fuertes diferencias entre ganadores y perdedores. Qué activos concentraron más volumen y qué hay detrás de los movimientos.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 16 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.