La mora no beneficia a ningún proveedor y ningún modelo de crédito es sostenible si los préstamos no pueden pagarse. Frente a una situación que atraviesa a todo el sistema, la respuesta responsable es abordar sus causas y construir soluciones.

Por eso, desde la Cámara Argentina Fintech proponen avanzar sobre cuatro ejes:

Paso a paso

Mejorar la información crediticia. La Central de Deudores del Banco Central refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días. Reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito.

Impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central. Bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este sistema permitiría que cada persona comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos permitiría evaluar mejor a cada solicitante y ofrecer créditos más económicos.

Revisar la carga impositiva, que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un crédito.

Promover herramientas de educación y soluciones tempranas. Las empresas trabajan para que las personas puedan tomar mejores decisiones, a la vez que acercan refinanciaciones y reprogramaciones que permitan actuar antes de que los atrasos se agraven.

Nuevo mercado

“La Argentina necesita más y mejor crédito formal. El desafío es construir un mercado de crédito más profundo, competitivo y de largo plazo, con mejor información y menores costos para los usuarios”, proponen.

Según datos de Analytica, si se analiza la situación por personas se observa que hay 20,8 millones de individuos con al menos un crédito formal en el país, de los cuales 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días en el pago de sus cuotas. Separados según el tipo de proveedor se observa que:

Los bancos tienen 14,3 millones de deudores, de los cuales 2,45 millones están en mora.

Las fintech tienen 10,1 millones de deudores y 2,41 millones en mora.

El resto de proveedores tiene 5,2 millones de deudores y 2,7 millones están en mora.

Estos universos no son mutuamente excluyentes: una misma persona puede mantener deudas con más de un tipo de proveedor.

La mora: qué está pasando

Casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota. Medido en monto de dinero son 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito en la Argentina, entre bancos, fintechs y otros proveedores no financieros, que operan bajo regulación del Banco Central, según datos de la consultora Analytica.

En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a $ 82,8 billones, de los cuales $ 13,5 billones —el 16,3%— se encuentran en situación irregular. En detalle:

Los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones).

Las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones).

Los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).

Concentración

Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias.

Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores.

En último lugar figura el sector fintech, que incluye a proveedores de crédito digital de punta a punta y que utilizan distintas herramientas de análisis crediticio para conocer mejor a sus clientes, y que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias.