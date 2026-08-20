La mora no beneficia a ningún proveedor y ningún modelo de crédito es sostenible si los préstamos no pueden pagarse. Frente a una situación que atraviesa a todo el sistema, la respuesta responsable es abordar sus causas y construir soluciones. Por eso, desde la Cámara Argentina Fintech proponen avanzar sobre cuatro ejes: “La Argentina necesita más y mejor crédito formal. El desafío es construir un mercado de crédito más profundo, competitivo y de largo plazo, con mejor información y menores costos para los usuarios”, proponen. Según datos de Analytica, si se analiza la situación por personas se observa que hay 20,8 millones de individuos con al menos un crédito formal en el país, de los cuales 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días en el pago de sus cuotas. Separados según el tipo de proveedor se observa que: Estos universos no son mutuamente excluyentes: una misma persona puede mantener deudas con más de un tipo de proveedor. Casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota. Medido en monto de dinero son 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito en la Argentina, entre bancos, fintechs y otros proveedores no financieros, que operan bajo regulación del Banco Central, según datos de la consultora Analytica. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a $ 82,8 billones, de los cuales $ 13,5 billones —el 16,3%— se encuentran en situación irregular. En detalle: Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores. En último lugar figura el sector fintech, que incluye a proveedores de crédito digital de punta a punta y que utilizan distintas herramientas de análisis crediticio para conocer mejor a sus clientes, y que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias.