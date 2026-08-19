En esta noticia ¿Qué es Spin Credit?

FEMSA dio un nuevo paso para transformar Spin by OXXO de una plataforma de pagos digitales en un negocio financiero de mayor alcance. La compañía nombró a Jim McGinley como CEO de Spin Credit, la unidad con la que busca acelerar su entrada al mercado de crédito y monetizar una base que ya supera los 11 millones de usuarios activos.

Spin Credit es el negocio de crédito de FEMSA dentro de su ecosistema financiero Spin by OXXO, creado en 2026 como parte de la nueva etapa de la estrategia financiera de la compañía.

Su objetivo es desarrollar productos de crédito para los usuarios de Spin, aprovechando la escala de la plataforma y la red de OXXO. En junio de 2026, FEMSA anunció una alianza estratégica con el fondo QED Investors, firma especializada en fintech, para impulsar este negocio y aportar experiencia en desarrollo de productos, gestión de riesgo y crédito al consumidor.

José Antonio Fernández, CEO de FEMSA, escribió en LinkedIn que “los grandes cambios empiezan con líderes capaces de convertir visión en acción” en un mensaje de bienvenida para Jim McGinley, como CEO de Spin Credit, la joint venture de FEMSA con QED Investors enfocada en desarrollar el negocio de crédito.

McGinley es un exejecutivo de JP Morgan Chase que se volvió un experto en el ecosistema fintech luego de haber dirigido las operaciones de fintech como Credit Karma y Aura y fundó SeedFi en Estados Unidos.

Con SeedFi, una fintech enfocada en consumidores con acceso limitado al sistema financiero, logró una adquisición en 2022 por Intuit e integración con Credit Karma.

El propio McGinley anunció entonces que la operación permitiría unir ambos equipos para trabajar en soluciones financieras para los aproximadamente 100 millones de estadounidenses que viven de cheque en cheque.

Ahí McGinley encabezó el negocio de tarjetas de crédito, experiencia que ahora trasladará a Spin Credit.

¿Qué es Spin Credit?

Spin Credit es una nueva etapa del negocio de crédito de Spin, que dirige Rodrigo García Jacques y que nació en 2021.

En 2022 obtuvo licencia como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Así, Spin dejó de funcionar únicamente como una plataforma tecnológica asociada a OXXO y pasó a operar bajo el marco regulatorio de las fintech en México.

La plataforma quiere ser más que una billetera digital, por eso, hace un par de meses, FEMSA incorporó a QED Investors como socio especializado en crédito.

La apuesta combina cuatro activos: la red de OXXO, la base de usuarios de Spin, la experiencia de QED Investors y la trayectoria de McGinley en crédito fintech. Para FEMSA, el próximo reto podría ser no sólo demostrar que puede atraer millones de clientes a una aplicación financiera, sino convertir esa escala en un negocio rentable y sostenible.