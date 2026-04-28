La encuesta de condiciones crediticias del Banco Central revela que en el primer trimestre del año, el conjunto de bancos encuestados percibió una disminución de la demanda crediticia en todas las líneas a las familias, siendo de mayor intensidad en las tarjetas y en los hipotecarios. “Para el segundo trimestre se espera un aumento de la demanda en otros créditos al consumo y en prendarios y neutralidad en hipotecarios y en tarjetas”, precisan. Durante el primer trimestre de 2026, según los bancos encuestados, los estándares crediticios se mantuvieron sin cambios de magnitud en las líneas prendarias e hipotecarias, mientras que en las tarjetas y en otros créditos al consumo se restringieron en distinta intensidad. Para el segundo trimestre se anticipa un comportamiento similar en los estándares crediticios. En cuanto a los términos y condiciones de los créditos aprobados a los hogares, durante el primer trimestre, a nivel agregado, se registró una flexibilización, con distinta intensidad, de los spreads sobre el costo de fondeo en casi todas las líneas de crédito, sin cambios en los hipotecarios. Por su parte, los montos máximos de otorgamiento y las comisiones se restringieron, con distinta intensidad, en las tarjetas. En cuanto a los estándares crediticios asociados a los préstamos a las empresas se restringieron significativamente con relación al trimestre anterior. Esta situación alcanzó tanto a las pymes como a las grandes empresas. Para el segundo trimestre del año el conjunto de bancos no anticipa cambios de magnitud en los estándares crediticios asociados a empresas a nivel general.