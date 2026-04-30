En la sesión de apertura de este jueves, 30 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1682 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,03% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización Euro/dólar retrocedió -0.3% y en el último año acumula una variación de -0.34%, lo que indica una leve tendencia bajista. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad en el crecimiento de la cotización indica un posible aumento en la confianza de los inversores y en la economía en general. Este comportamiento podría ser un indicativo de un cambio favorable en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 1.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.55%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.