A menos de 60 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el negocio turístico entra en su fase más competitiva: agencias de viaje, aerolíneas y operadores se preparan con una batería de promociones, refuerzos de conectividad y paquetes especiales para atraer a los argentinos que buscan llegar al evento futbolístico más convocante del año. A diferencia de otras ediciones, el mercado muestra una combinación poco habitual de alta demanda anticipada y oportunidades puntuales de precios bajos, incluso en rutas históricamente caras como los Estados Unidos. Según Matías Mute, cofundador del sitio especializado Promociones Aéreas, se detectaron vuelos a Miami en fechas mundialistas desde los u$s 541 ida y vuelta, un nivel “sin precedentes” para este tipo de evento. “Viajar al Mundial es algo carísimo; ver este tipo de promociones no es algo habitual. Por eso, quien lo pueda aprovechar, que lo haga”, señaló, al advertir que difícilmente se sostengan en el tiempo. En consonancia con lo anterior, Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina confirmó que el grueso de los viajeros se movió con anticipación. “Una parte importante ya resolvió su viaje cuando había mayor previsibilidad de precios y disponibilidad”, explicó en diálogo con este medio. En esta etapa, analiza que “el movimiento se da de manera más gradual, con viajeros que continúan organizando su itinerario a medida que se conocen nuevos detalles del torneo”. Los datos reflejan ese pico temprano: tras la definición del fixture, las búsquedas para viajar a Estados Unidos crecieron un 50% para junio y un 33% para julio frente al año pasado. Además, en el último mes, destinos como Dallas y Miami registraron subas del 36% y 28%, respectivamente, impulsados por los partidos de la Selección argentina. En este contexto, los paquetes ganan protagonismo. Las agencias apuestan a productos que combinan vuelo, hotel y servicios adicionales -traslados o asistencia- con ahorros de hasta 30% frente a la compra por separado. En Despegar, además, destacan la posibilidad de financiar en cuotas, tanto en pesos como en dólares. Hoy, los valores de referencia para paquetes completos muestran una amplia dispersión. Por ejemplo, un viaje de siete noches a Miami cuesta $ 1.943.604 por persona, mientras que opciones en Dallas rondan los $ 4 millones y en Kansas City superan los $ 5,7 millones, dependiendo de escalas, categoría hotelera y servicios incluidos. De acuerdo con Smiles, el programa de fidelidad para pasajeros frecuentes de la aerolínea Gol que permite acumular millas, “hoy conviven dos perfiles de viajeros”: los que planifican con anticipación -muchos usando herramientas como Viaje Fácil para congelar precios hasta 11 meses antes- y los que aprovechan oportunidades de último momento. Dentro del programa, aún se consiguen pasajes al Mundial por menos de u$s 800 con equipaje incluido. Por ejemplo, un vuelo a Dallas (ida con Avianca y vuelta con American Airlines) cuesta 251.200 millas más tasas, lo que equivale a unos u$s 762 finales. Las líneas aéreas también ajustan su operación. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la compañía diseñó una programación especial con vuelos directos a las sedes de la Selección y lanzó tarifas promocionales a Estados Unidos, desde u$s 686 final a Miami y u$s 1863 a Kansas y Dallas. Además, anunció que habrá servicios a estas ciudades con arribos coordinados según el calendario de los encuentros, mientras que también se refuerzan las rutas hacia Miami desde el interior: a partir del 8 de junio, Córdoba contará con dos frecuencias semanales directas (lunes y miércoles), mientras que Rosario y Tucumán tendrán entre dos y tres vuelos por semana vía Punta Cana. Por su parte, LATAM Airlines, anunció que incrementará sus frecuencias entre Buenos Aires y Miami de 7 a 10 semanales entre junio y agosto, en línea con la demanda. Aunque no lanzó promociones específicas, el refuerzo de asientos busca capitalizar el flujo de hinchas hacia una de las principales puertas de entrada al torneo. En paralelo, American Airlines refuerza su posicionamiento en el corredor Argentina–Estados Unidos con una oferta centrada en vuelos directos. Desde Buenos Aires, la compañía ofrece conexiones diarias y una amplia red de enlaces internos en Estados Unidos. Hoy los tickets ida y vuelta a Miami parten de los u$s 685 en económica para mayo, aunque en fechas más cercanas al Mundial escalan a los u$s 860. Para destinos como Dallas las tarifas en económica arrancan cerca de los u$s 1500 ida y vuelta. También aparecen opciones low cost. La aerolínea Arajet ofrece vuelos ida y vuelta entre Buenos Aires y Miami desde u$s 526 finales por persona, con una escala y una duración total de entre 12 y 13 horas por tramo. La tarifa incluye una valija pequeña y surge de aplicar el descuento “Prime” sobre un precio base de u$s 540.